Компьютерные курсы для пенсионеров вернулись в школы

Наша газета постоянно следит за успехами социального проекта «Университет старшего возраста», среди участников которого немало наших читателей.

На время летних каникул курсы по обучению компьютерной грамотности переехали в городские библиотеки, а теперь они вновь возвращаются в школы. А значит, еще больше пожилых калининградцев смогут овладеть навыками работы на компьютере.

Запись на курсы идет полным ходом. В тетради методиста Центра информационных технологий Фаины Весна уже не одна сотня фамилий.

– В иной день звонит 70–80 человек, – говорит она. – Наши старики не желают отставать от жизни. Просят научить их общаться по скайпу, ведь это гораздо дешевле, чем разговаривать по телефону. Хотят уметь записаться к врачу или в визовую службу по интернету. У каждого своя история…

Мы заглянули на одно из последних занятий в библиотеке № 4 Калининграда.

Владимир Иванович Дмитриев пришел на урок с супругой Натальей Михайловной.

– Мы все делаем вместе, – рассказал он. – Сейчас вот догоняем прогресс. Мы оба инженеры, но компьютеру учиться не довелось. А сейчас, после десяти занятий на курсах, уже спокойно ориентируемся в интернете, а главное, освоили скайп. У нас дети – в Москве и Мурманске, друзья в Чехово. Теперь будем общаться с ними без оглядки на кошелек. Сегодня будем проходить, как зарегистрироваться на сайте поликлиники. Тоже важная вещь, в очередях за талоном стоять не хочется...

Работник Центральной городской библиотеки Ксения Тимофеева призналась, что поначалу побаивалась вести курсы: вдруг не получится правильно объяснить, все-таки народ пожилой, часто не имеющий представления, что такое компьютер. Но «студенты» оказались благодарные. Впитывают все как губка.

– Нужно развиваться, – считает калининградка Любовь Цыплакова. – Телевизор надоело смотреть. Штудирую интернет: правовые онлайн-консультации, народные рецепты по разным заболеваниям. Дополнительный источник знаний никому не помешает. У меня внук в политехнический поступил, так я первая узнала, что он место в общежитии получил – нашла информацию на сайте вуза. Родители проверили потом: удивились – все верно. Так что курсы даром не прошли. Хорошее дело Ярошук поднял.

Заведующая библиотекой № 4 МАУК КЦБС Лариса Пшеницына рассказала, что на компьютерные курсы ездят со всего города люди самого разного возраста: есть 1933–1934 годов рождения. Хотя с сентября проект вновь перебирается в школы, библиотека сворачивать свои занятия не собирается. Сейчас здесь идет запись читателей-пенсионеров уже на ноябрь (тел. 21-93-92).

Когда мы уходили из библиотеки, к стойке администратора подошла запыхавшаяся бабушка. Добиралась аж с улицы Летней.

– Горе у меня, дочка, – пожаловалась она. – Внуки ноутбук подарили и в Питер укатили. Мол, ты у нас, бабуля, выпавшее звено. Со всеми переписываемся, а с тобой нет. А для меня эта техника, как на Луну слетать. Подруга посоветовала к вам прийти: мол, тут доступно объясняют, как в первом классе. Записывайте меня на курсы!

Справка «СК»

Социальный проект «Университет старшего возраста» – инициатива главы города Александра Ярошука – стартовал в Калининграде в середине февраля. Начинался он на базе центра творческого развития и гуманитарного образования «Информационные технологии». А затем удачный опыт решили распространить по всему городу, в том числе на базе 45 школ. За лето на курсах обучилось более 500 пожилых калининградцев.

Как попасть на занятия

До 12 сентября записаться на курсы можно по телефону: 92-40-22 (комитет по образованию администрации Калининграда) с 9 до 18.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00). Как будет идти запись после 12 сентября, сообщим дополнительно.