-"Черный-" рынок табака в Германии заполонили сигареты из Калининграда

В прошлом году жители Германии выкурили 22 млрд. контрабандных сигарет. Большинство из них сделаны в Калининграде, Молдавии и Украине, сообщает портал Dv.ee.

В неофициальном сигаретном рейтинге ФРГ, который приводит Die Welt, одним из фаворитов в последние годы стала марка, не допущенная к официальной продаже немецкими властями – это Jin Ling.

По словам немецких таможенников, черный рынок заполнен не только оригинальной продукцией, но и подделками Jin Ling. Сигареты производят в Калининграде, Молдавии и на Украине. Упаковка из десяти пачек стоит у производителя примерно 2 евро, в Берлине они расходятся по 22.

Отметим, что за последние 10 лет в Германии налог на сигареты повышали уже 8 раз (в последний раз в мае он вырос еще на 5%). За счет роста налогов правительство ФРГ рассчитывает получить с курильщиков дополнительно 200 млн евро в текущем году, 500 млн – в 2012, 700 млн – в 2013 и 800 млн в 2014 году.