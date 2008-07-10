За сомалийскими пиратами стоит «Аль-Каида»?

ВКонтакте

Группа людей, вооружённых гранатометами и автоматами, забралась на борт сухогруза «Леманн Тимбер» в конце мая. Это произошло в Аденском заливе, у берегов Сомали (подробнее - в «КП» за 4 июля). Новый построенный в самом начале 2008 года корабль шёл курсом на Европу. Но на этот раз коммерческие планы его владельцев, немецкой фирмы «KW Bereederungs», потерпели фиаско. Металл, которого ждали в Европе, почти на полтора месяца оказался в руках пиратов.



На протяжении долгих шести недель при сорокаградусной жаре головорезы держат на мушке всю команду сухогруза вместе с нашим земляком - 43-летним капитаном Валентином Барташевым. Как он и его люди выживают почти без пищи и воды, остается только догадываться. В день пленникам дают по горстке риса и почти не дают питья, из-за чего у многих началась резь в животе и проблемы с суставами - верные признаки предпоследней стадии обезвоживания.



Они не привыкли ждать



Для односторонней связи с родственниками сомалийцы подсовывают обессиленным морякам телефон.



- Морским преступникам, как и другим террористам, важно, чтобы голоса заложников слышали их родственники, - объяснил нам известный морской эксперт Михаил ВОЙТЕНКО. - Как правило, это помогает заполучить выкуп побыстрее.



Деньги за Барташева и его подчинённых пираты требовали почти полтора месяца. Однако сумма в 750 тысяч долларов для компании, владеющей пятнадцатью только крупнотоннажными сухогрузами, долго оставалась неподъёмной. По этой причине пираты сами оказались пленниками на захваченном ими же судне. В Аденском заливе это нонсенс. Морская преступность держит здесь всех и вся. Деньги за очередной захваченный в заложники экипаж судовладельцы, как правило, доставляют в срок, и довольные бандиты исчезают, никого не тронув.



- Сомали - самое опасное пиратское место в мире, - уверен президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский. - На втором месте Индонезия, на третьем - Южно-Китайское море и Южная Америка. Сомали - слабое государство (там до сих пор развиты племенные отношения), и не может обеспечить порядок на море. У них даже патрули не прочёсывают опасные участки.



Выкуп пересчитывали на палубе



На днях головорезы на «Леманн Тимбере» совсем дошли до ручки и пустили в ход оружие. Стреляли поверх голов заложников. Во вторник 8 июля, в пять часов утра по местному времени, на корабль, наконец, доставили деньги.



- Пираты дали моему сыну всего несколько секунд, только чтобы сообщить главное, - сказал «Комсомолке» отец захваченного в плен калининградского капитана Владимир БАРТАШЕВ. - Когда он звонил мне, преступники на палубе как раз считали выкуп. Как и где пираты сойдут с корабля, пока неизвестно. Но теперь мы точно знаем: освобождение моего сына и его товарищей - вопрос нескольких дней.



Как получилось, что крупный сверхсовременный сухогруз, длиной 120 метров и водоизмещением 35 тысяч тонн, смогли остановить пираты на маленьких катерах? Владимир Барташев (в прошлом - моряк, по последней должности - старший помощник капитана) считает, что помешать пиратам на более маневренных, пусть и мелких, плавсредствах почти невозможно.



- В те времена, когда я ходил в море, такого не было, - вспоминает Владимир Петрович. - Морские преступники чаще всего вооружались только пистолетами и мачете. Их можно было смыть со своих катеров элементарным пожарным брандспойтом.



Теперь, по официальным данным Военно-морского флота России, «флибустьеры» сначала открывают огонь. Брать корабль на абордаж после этого, как правило, уже не нужно. Вменяемый капитан рисковать жизнями своих матросов не станет. Лучше сдаться и дождаться, пока тебя выкупит судовладелец. Но здесь начинается самое интересное.



Бандиты или террористы?



Случай с судном калининградского капитана показал, что современные дрейки и морганы выбирают жертву для своих нападений не менее придирчиво, чем их коллеги более ранних эпох.



- Эти ребята чаще всего работают по чёткой наводке, - объясняет Михаил Войтенко. - Им важно, чтобы судовладелец был западным. Европейские морские коммерсанты всегда больше беспокоятся за экипаж и, как правило, с выкупом торопятся. Поэтому в первую очередь страдают от пиратства корабли итальянских, испанских, британских и немецких компаний.



Последние мощные захваты россиян у берегов Сомали (до «Леманн Тимбера») были в начале этого года. Мишенью для атаки вымогателей стал зарубежный буксир «Свицер Корсаков». Он шёл из Санкт-Петербурга на Сахалин. Буксир пираты отогнали в порт Могадишо, предварительно несколько раз обстреляв его. Освободить «Свицер Корсаков» удалось ценой выкупа в 700 тысяч долларов.



Кто стоит за сомалийскими пиратами? Есть различные предположения. В некоторых американских СМИ называлась даже «Аль-Каида». Так это или нет, неизвестно. Однако родственники моряков «Леманна Тимбера» и некоторых других кораблей, захваченных около Африканского Рога, утверждают, что головорезы пытались общаться с ними по телефону по-арабски, и уже потом через посредников переходили на английский. Учитывая то, насколько удачно террористические организации псевдоисламского толка используют в своих целях «нестабильные» страны, версия с «Аль-Каидой» имеет право на жизнь.



- Пример с «Леманн Тимбером» настолько показателен, что я, как посредник, вместе с семьями моряков составляю обширный аналитический доклад о пиратстве как таковом и том, как с ним справиться, - сказал Михаил Войтенко. - Документом уже заинтересовался МИД России и Международная морская организация ООН.