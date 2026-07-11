Мульчирование, биопрепараты и гигиена: рассказываем, как на 100% защитить помидоры от фитофторы

Агротехнические меры

Фитофтора обожает влагу и застой воздуха. Чтобы грибок не успел развиваться, поливайте строго под корень, стараясь не попадать на листья. Лучшее время — утро, чтобы к вечеру поверхность почвы и воздух вокруг куста успели просохнуть.

Проветривание

Если томаты растут в теплице, обеспечьте им максимальную циркуляцию воздуха. В жаркую погоду двери и форточки должны быть открыты постоянно.

Формировка и пасынкование

Регулярно удаляйте нижние листья (особенно те, что касаются земли) и лишние пасынки. Это улучшит проветривание куста и предотвратит контакт листьев с влажной почвой.

Мульчирование

Покройте почву 10-сантиметровым слоем сена, соломы или скошенной травы. Он работает как барьер: споры фитофторы, живущие в земле, не будут подниматься на листья при поливе или дожде.

Севооборот и гигиена

Не сажайте томаты после картофеля и других паслёновых. В конце сезона обязательно удаляйте и сжигайте всю ботву — не используйте её в компосте.

Биопрепараты и профилактика

Для профилактики лучше всего подходят биофунгициды — они безопасны для плодов, поэтому их можно использовать даже во время созревания урожая. Каждые 7–10 дней обрабатывайте растения фитоспорином-М, бактофитом или триходермином, особенно в периоды дождей или резких перепадов температур.

В качестве альтернативы подойдут народные средства, например, молочно-йодовый раствор (литр обезжиренного молока + 15–20 капель йода на 10 литров воды), чесночный настой (100–150 г измельчённого чеснока на 10 литров воды, настаивать сутки), сыворотка (раствор молочной кислоты с водой 1:1, опрыскивать кусты каждые 2–3 дня).

Химические препараты для лечения

Если вы заметили тёмные пятна на листьях или плодах, биопрепараты могут не справиться. В этом случае переходят к системным фунгицидам, таким как «Ордан», «Ревус», «Консенто», «ХОМ» или «ОксиХОМ». Строго следуйте инструкции на упаковке, особенно в части «срока ожидания» (количества дней, в течение которых нельзя употреблять плоды в пищу после обработки).