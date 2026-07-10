Вертикальный огород: как сэкономить место на участке, выращивая овощи на шпалерах — инструкция

Вертикальное выращивание — это идеальное решение для небольших участков, позволяющее не только сэкономить драгоценные метры, но и улучшить качество урожая. Поднятые над землёй плоды лучше проветриваются, получают больше солнца и меньше подвержены гниению и вредителям. Как выбрать культуры для вертикальных грядок и какие в этом есть нюансы, узнал «Клопс».
Выбор культур
Для вертикального выращивания подходят растения с естественной склонностью к плетению, например, огурцы, высокорослые сорта томатов, вьющаяся фасоль, горох, кабачки, патиссоны, небольшие виды тыкв.
Подготовка конструкции
Выбор опоры зависит от бюджета и доступных материалов. Самый простой вариант — шпалерная сетка, которая натягивается между двумя прочными столбами. Она идеально подходит для огурцов и гороха.
Деревянные или металлические каркасы — более долговечная конструкция. Можно сделать в форме буквы «А» (шалашиком) — это очень удобно для сбора урожая с двух сторон. Кроме того, можно использовать подвесные кашпо или вертикальные карманы из геотекстиля. Для выращивания зелени и клубники их вешают на заборы или стены дома.
Техника посадки и ухода
Чтобы вертикальный огород был продуктивным, располагайте шпалеры с севера на юг. Так растения будут освещаться солнцем равномерно в течение всего дня. Овощи можно высаживать примерно на 20–30% плотнее, чем на обычной грядке, так как они не затеняют почву и друг друга.
Формирование
Регулярно удаляйте пасынки, оставляя 1-2 основных стебля. По мере роста подвязывайте главный стебель к сетке, а боковые побеги прищипывайте после 2-3 листа.
Полив и подкормка
Почва в вертикальных конструкциях пересыхает быстрее. Рекомендуется использовать мульчирование (солома, скошенная трава) у корней, чтобы сохранить влагу. Подкармливать растения стоит чаще (раз в 7-10 дней), так как питательные вещества быстрее вымываются из ограниченного объёма грунта.
Подробнее о том, как правильно ухаживать за огурцами в теплице в июле, «Клопс» писал в отдельно материале.