Вертикальный огород: как сэкономить место на участке, выращивая овощи на шпалерах — инструкция

Выбор культур

Для вертикального выращивания подходят растения с естественной склонностью к плетению, например, огурцы, высокорослые сорта томатов, вьющаяся фасоль, горох, кабачки, патиссоны, небольшие виды тыкв.

Подготовка конструкции

Выбор опоры зависит от бюджета и доступных материалов. Самый простой вариант — шпалерная сетка, которая натягивается между двумя прочными столбами. Она идеально подходит для огурцов и гороха.

Деревянные или металлические каркасы — более долговечная конструкция. Можно сделать в форме буквы «А» (шалашиком) — это очень удобно для сбора урожая с двух сторон. Кроме того, можно использовать подвесные кашпо или вертикальные карманы из геотекстиля. Для выращивания зелени и клубники их вешают на заборы или стены дома.

Техника посадки и ухода

Чтобы вертикальный огород был продуктивным, располагайте шпалеры с севера на юг. Так растения будут освещаться солнцем равномерно в течение всего дня. Овощи можно высаживать примерно на 20–30% плотнее, чем на обычной грядке, так как они не затеняют почву и друг друга.

Формирование

Регулярно удаляйте пасынки, оставляя 1-2 основных стебля. По мере роста подвязывайте главный стебель к сетке, а боковые побеги прищипывайте после 2-3 листа.

Полив и подкормка

Почва в вертикальных конструкциях пересыхает быстрее. Рекомендуется использовать мульчирование (солома, скошенная трава) у корней, чтобы сохранить влагу. Подкармливать растения стоит чаще (раз в 7-10 дней), так как питательные вещества быстрее вымываются из ограниченного объёма грунта.