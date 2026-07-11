В Калининградской области в воскресенье потеплеет до +22, но местами пройдут дожди

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В регионе в воскресенье, 12 июля, температура воздуха поднимется до +19...+22°С, а у побережья — до +18...+20°С. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в регионе ожидается +14...+17°С. Будет облачно с прояснениями, а в первой половине ночи слабые и умеренные дожди вероятны на юге и западе области — в Багратионовском, Зеленоградском и Гурьевском районах, а также в Калининграде. К полудню воздух прогреется до +17...+19°С. Утром существенных осадков не прогнозируется, хотя местами возможны небольшие дожди, особенно на юге и востоке области.

До обеда в регионе сохранится преимущественно облачная погода. После 14–15 часов небо начнёт проясняться, осадки станут маловероятными, однако местами небольшие дожди всё же не исключены, прежде всего на севере области — в Славском и Неманском районах. Вечером после заката похолодает до +16...+18°С. Синоптики допускают локальные кратковременные дожди и ливни, особенно на севере региона — в Славском, Неманском и Краснознаменском районах.

Ветер ночью и утром будет преимущественно северо-восточным, днём и вечером сменится на северный и северо-западный. В течение суток он останется слабым или умеренным — 2–8 м/с, но в первой половине ночи у западного побережья возможны порывы до 12–14 м/с. Атмосферное давление будет расти с 759 до 762 мм рт. ст.