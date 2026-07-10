В 7 посёлков Багратионовского района вернулось электричество

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Энергетики восстановили электроснабжение посёлков Ново-Московское, Долгоруково, Рябиновка, Мичурино, Дубровка, Орехово, Каменка в Багратионовском районе. Об этом сообщили «Россети Янтарь» в пятницу, 10 июля.

Сотрудники компании уже три дня ликвидируют последствия циклона «Бернадетт».

«Специалисты продолжают работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий стихии», — говорится в сообщении.

«Россети Янтарь» остаются в режиме повышенной готовности. Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8 800 220-0-220. Короткий номер для мобильных телефонов — 220.