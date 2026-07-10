В июне бензин в России нажал на газ: цены выросли на 7%

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Цены на бензин в России в июне выросли на 6,88%, а на дизель на 7,1%. За год топливо подорожало почти на 20%. Такие данные приводит Росстат.

Ведомство выполнило анализ рынка, собрав данные с 1 800 автозаправочных станций в 280 городах страны.

В 2025-м цены на бензин с показателем 10,78%, хоть и обогнали вдвое инфляцию (5,59% по итогам года), но стремились наверх помедленнее. С начала 2026-го топливо в среднем дорожало на 1-2% ежемесячно.

В Калининградской области в июне топливо в среднем стоило: