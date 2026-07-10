22:56

В июне бензин в России нажал на газ: цены выросли на 7%

  1. Калининград
Автор:

Цены на бензин в России в июне выросли на 6,88%, а на дизель на 7,1%. За год топливо подорожало почти на 20%. Такие данные приводит Росстат.

Ведомство выполнило анализ рынка, собрав данные с 1 800 автозаправочных станций в 280 городах страны.

В 2025-м цены на бензин с показателем 10,78%, хоть и обогнали вдвое инфляцию (5,59% по итогам года), но стремились наверх помедленнее. С начала 2026-го топливо в среднем дорожало на 1-2% ежемесячно.

В Калининградской области в июне топливо в среднем стоило:

  • АИ-92 — 70,62 руб.;
  • АИ-95 — 75 рублей 30 копеек;
  • АИ-98 — 99,32 руб.;
  • дизель — 83,68 руб.

После двухнедельного кризиса с топливом, бензин поступил на заправки Калининградской области.

Тема:
Динамика цен на автомобильное топливо в Калининграде
Свежие новости по теме
В июне бензин в России нажал на газ: цены выросли на 7%
10 июля 2026
22:56
АЗС проявили лояльность: что происходит с ценами на бензин в Калининграде (таблица)
06 мая 2022
12:36
Бензин замер, дизель серьёзно подрос: что происходит на автозаправках Калининграда (таблица цен)
25 марта 2022
11:23
Все новости по теме
578
Топливо