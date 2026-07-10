От моря до Камня лжи: как выглядит новый прогулочный маршрут в Пионерском (фото)

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Ссылка В Пионерском представили новый прогулочный маршрут от моря до Камня лжи. Тропа длиной около двух километров начинается на пляже, проходит под автомобильным мостом и выводит к одному из местных туристических символов. Корреспонденты «Клопс» прогулялись и посмотрели, чем город будет удивлять гостей и жителей. Всё начинается красиво: устье реки Чистой, деревянные настилы и дорожка, идущая под мостом. Она выводит к пространству под круговой развязкой улиц Рабочей и Портовой.

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Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Именно здесь первое впечатление резко меняется. Территорию благоустроили, но она выглядит мрачно. Скамейки установлены в несколько ярусов, но часть из них утонула в траве. То тут, то там торчат провода и какие-то детали.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Дальше маршрут становится живее. Он выводит к скейт-площадке, где молодёжь с утра до ночи прыгает на трюковых самокатах.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Часть пути проходит рядом с велодорожкой «От косы до косы». И здесь появляются вопросы к безопасности. На одном из участков велосипедисты спускаются с горки и не всегда видят пешеходов, которые появляются из-за поворота. Тротуар здесь стоило бы расширить, а велодорожку — заметнее отделить. Формально она велопешеходная, а значит, приоритет остаётся за теми, кто передвигается на своих двоих даже по стороне двухколёсных.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

В нескольких точках тротуар прерывается, и людям предлагается делать крюк там, где самый короткий путь проходит по велополосе. Гуляющие, конечно, идут напрямую. Это может стать постоянной зоной конфликтов.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

На развилке с веломаршрутом власти решили поставить архитектурный объект. Что это за конструкция, для чего она нужна и что обозначает, прохожим пока не объяснили: табличек во время работ не было. Возможно, мэрия готовит сюрприз ко Дню города.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Самая приятная часть маршрута начинается дальше. Вдоль дорожки расставлены лавочки, где можно посидеть под кронами деревьев. Здесь прохладнее, тише, спокойнее, чем в городе и на пляже. На пути встречаются деревянные мостики, но самое интересное сооружение — под железнодорожной аркой. Там проход сделали по понтонной переправе. Выглядит необычно: дорожка буквально ныряет под железную дорогу.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

На выходе — ещё одна скейт-площадка. Людей здесь меньше, чем у моря. Рядом появилась площадка со скамейками и тренажёрами. Отсюда можно подняться к зданию местной администрации — тропа связывает разные части Пионерского.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

У Камня лжи продолжается благоустройство. Именно эту локацию власти хотят впервые использовать во время празднования Дня рыбака и Дня города 11 июля. У Камня лжи готовят этнопредставление с интерактивом и музыкальными номерами. На маршруте уже сделали освещение, устанавливают камеры. В перспективе тропу хотят продолжить к улице Молодёжной, дальше — к первому Шанхайскому озеру и Калининградскому шоссе, чтобы получился зацикленный прогулочный путь.