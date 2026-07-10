В Калининградской области заявили об усилении охраны газовоза и паромов

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У берегов Зеленоградска газовоз «Маршал Василевский» усилили вооружением. Об этом в интервью радио «Балтик Плюс» рассказал вице-премьер правительства Калининградской области Сергей Булычев.

По его словам, газовоз «Маршал Василевский», который находится у газового терминала в Балтийском море у Зеленоградска, обеспечили вооружением. Кроме того, все паромы, работающие на линии между Калининградской областью и остальной Россией, теперь сопровождают мобильные огневые группы.

Булычев уточнил, что эти меры нужны для безопасности судов и бесперебойного морского сообщения региона с Ленинградской областью. «Вопросы, связанные с обеспечением безопасности Калининградской области в небе, на земле и на море — приоритетные и находятся на повестке у правительства Калининградской области», — сказал вице-премьер.