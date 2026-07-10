«Все несущие конструктивы — аварийные»: в ФКР оценили состояние дома в Славском округе, где провалился потолок

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Все несущие конструктивы — фундамент, стены, межэтажные перекрытия, балконы и крыша — дома в посёлке Ясное Славского округа, где недавно обрушился потолок, аварийные. Об этом сообщили «Клопс» в областном Фонде капремонта в пятницу, 10 июля.

Техническое заключение о состоянии здания администрация Славского округа предоставила в Фонд в конце июня. Согласно ему, пять из девяти квартир находятся в собственности муниципалитета. Часть здания сейчас заброшена. Там выбиты окна, имеются обрушения.

«При наличии двух и более несущих строительных конструкций в аварийном состоянии зданию присваивается категория «аварийное», — пояснили в ФКР требования существующих правил. — Такие объекты подлежат рассмотрению на межведомственной комиссии по признанию домов <...> подлежащими сносу или реконструкции».

Свои выводы после рассмотрения заключения специалисты фонда намерены передать окружным властям уже сегодня. За дополнительной информацией жителям находящихся там квартир рекомендуют обратиться в администрацию Славского МО.