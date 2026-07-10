Скандальный снос, смертельные аварии и вселенский потоп: события недели, которые обсуждали в Калининграде

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Бензиновые переживания

На неделе бензиновый кризис, сотрясавший Калининградскую область в конце июня, постепенно пошёл на спад. На АЗС можно заправиться топливом почти без очереди. Ну или они совсем небольшие, как, впрочем, было и до ажиотажа.

Многие находятся в недоумении: что же это было такое? И почему столпотворение на заправках закончилось?

Одни связывают урегулирование ситуации с открытием новых АЗС для продажи топлива физлицам. В пик кризиса, к примеру, «Балтнефть», у которой 15 заправок, обслуживала только по топливным картам.

Другие ехидничают, что те, кто каждый день ездил заправляться по 2-3 литра, поняли, что этого можно не делать, и снизили нагрузку на АЗС. Третьи предположили, что у запасливых водителей закончились свободные канистры, бочки и кубовые ёмкости. В свои ванны заливать бензин они всё же пока не решаются.

На фоне ослабления ажиотажа появились новые страхи — сомнения в качестве топлива. В чатах распространяются леденящие душу сообщения, что после очередной заправки машину начинает трясти не по-детски. А некоторые вообще не смогли завести свой пепелац, и пришлось вызвать эвакуатор, чтобы отвезти его на ремонт.

Водители сразу связали это со снижением экологического стандарта топлива с Евро-5 до Евро-3, разрешение на которое получили нефтепереработчики. Правда, в процессе обсуждения выяснилось, что машинам, которые забарахлили якобы от плохого качества топлива, уже больше 40 лет и что такое с ними бывало и раньше. А затем власти буквально сквозь зубы сообщили, что в Калининградской области никакого Евро-3 нет, завозится пока только Евро-5.

Новое поколение калининградских чиновников, принимающих решения, в основном переехало в регион недавно, и не понимает некоторых его особенностей. В частности, то, что он очень автомобилизирован. Водители и те, кто с ними связаны, составляют подавляющее большинство жителей.

И, как любая масса, это сообщество подвержено коллективной панике вплоть до истерики по любому поводу. Поэтому таких поводов лучше, конечно, не давать, а вовремя реагировать на все возникающие болевые точки и стараться гасить их.