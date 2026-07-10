Скандальный снос, смертельные аварии и вселенский потоп: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Бензиновые переживания
На неделе бензиновый кризис, сотрясавший Калининградскую область в конце июня, постепенно пошёл на спад. На АЗС можно заправиться топливом почти без очереди. Ну или они совсем небольшие, как, впрочем, было и до ажиотажа.
Многие находятся в недоумении: что же это было такое? И почему столпотворение на заправках закончилось?
Одни связывают урегулирование ситуации с открытием новых АЗС для продажи топлива физлицам. В пик кризиса, к примеру, «Балтнефть», у которой 15 заправок, обслуживала только по топливным картам.
Другие ехидничают, что те, кто каждый день ездил заправляться по 2-3 литра, поняли, что этого можно не делать, и снизили нагрузку на АЗС. Третьи предположили, что у запасливых водителей закончились свободные канистры, бочки и кубовые ёмкости. В свои ванны заливать бензин они всё же пока не решаются.
На фоне ослабления ажиотажа появились новые страхи — сомнения в качестве топлива. В чатах распространяются леденящие душу сообщения, что после очередной заправки машину начинает трясти не по-детски. А некоторые вообще не смогли завести свой пепелац, и пришлось вызвать эвакуатор, чтобы отвезти его на ремонт.
Водители сразу связали это со снижением экологического стандарта топлива с Евро-5 до Евро-3, разрешение на которое получили нефтепереработчики. Правда, в процессе обсуждения выяснилось, что машинам, которые забарахлили якобы от плохого качества топлива, уже больше 40 лет и что такое с ними бывало и раньше. А затем власти буквально сквозь зубы сообщили, что в Калининградской области никакого Евро-3 нет, завозится пока только Евро-5.
Новое поколение калининградских чиновников, принимающих решения, в основном переехало в регион недавно, и не понимает некоторых его особенностей. В частности, то, что он очень автомобилизирован. Водители и те, кто с ними связаны, составляют подавляющее большинство жителей.
И, как любая масса, это сообщество подвержено коллективной панике вплоть до истерики по любому поводу. Поэтому таких поводов лучше, конечно, не давать, а вовремя реагировать на все возникающие болевые точки и стараться гасить их.
Опасность на дорогах
С автомобилями связано и ещё одно громкое происшествие недели. В микрорайоне Прибрежный пьяный водитель без прав сбил женщину с двумя детьми, которые шли по обочине. От удара трёхлетний мальчик умер на месте, девочка находится в реанимации.
За рулём оказался инвалид, который раньше неоднократно привлекался к ответственности за езду в пьяном виде, в том числе к уголовной в 2024 году. От тюрьмы в прошлый раз его спасло то, что он отправился искупать вину. На этот раз его взяли под стражу на два месяца на время расследования происшествия.
Ещё одно громкое ДТП со смертельным исходом — на Южном обходе — завершилось передачей уголовного дела в суд. Следствие установило, что подозреваемый в столкновении со стоящим автомобилем нёсся на скорости 130 км/час при разрешённых 60.
Почему люди носятся пьяными и без прав — вопрос, наверное, риторический. Всегда есть особи, склонные нарушать установленные нормы и правила. Задача общества — выявлять таких индивидуумов и пресекать их девиантное поведение.
В последнее время в регионе с этим возникают проблемы. Неслучайно по безопасности на дорогах Калининград занимает одно из последних мест в России. Но кроме разговоров и призывов к наведению порядка пока не видно никаких реальных действий.
Это означает, что от участи быть раздавленным пьяным водителем не застрахован никто. От той же Прибрежки различные статусные люди постоянно избираются в органы власти. И нет никакой гарантии, что на встрече с избирателями им не прилетят вот такие неожиданности. Впрочем, может, именно тогда там озаботятся созданием тротуаров и прочих мер безопасности пешеходов.
Есть ли свет в конце тоннеля? Канализационного
На неделе неприятные сюрпризы калининградцам преподнесла погода. Ураган, который бушевал в среду полдня, вырвал с корнем массу деревьев, которые упали на линии электропередач. Из-за этого люди несколько дней сидели без света.
Начавшийся дождь переполнил ливневую канализацию, затопило наиболее проблемные участки. Снова образовалось рукотворное море на пересечении улиц Диккенса и Галицкого, последнюю сейчас капитально ремонтируют.
А в Астрономическом бастионе вода стояла по пояс. И не просто вода, а смешанная с нечистотами из главного городского канализационного коллектора.
Происшествие случилось аккурат после пафосного празднования 80-летнего юбилея области. К празднику поменяли канализационные люки на новые с нанесённым логотипом мероприятия — то ли топор, то ли маяк.
Лучше бы, конечно, оставили старые. Как-нибудь пожили бы ещё с ними. Зато на сэкономленные деньги можно было бы начать разбираться с ливнёвкой, чтобы этот исторический объект и другие участки Калининграда больше не утопали в фекальном бульоне.
Сносить нельзя оставить
Ещё один громкий скандал недели связан с разрушением ветхого здания на территории одного из предприятий на Правой набережной. Часть комплекса мукомольного завода почему-то не была признана памятником истории и культуры. Собственник принял решение снести здание, что он и сделал.
Это вызвало недовольство некоторых блогеров, которые поделились своим мнением в публичном пространстве. Началось обсуждение, на которое отреагировали власти.
Региональная Служба государственной охраны объектов культурного наследия заявила, что приостанавливает снос, чтобы разобраться в исторической ценности объекта. Чиновники понесли письмо собственнику, но в компании отказались его принимать, предложив направить по электронной почте. Пока суть да дело, здание уже превратилось в груду кирпичей.
Правая набережная — уникальное место Калининграда. Здесь сохранились аутентичные здания Кёнигсберга, тот же самый грандиозный мукомольный завод. Не случайно любители старины и сохранения исторического наследия огорчились, когда была разрушена часть комплекса.
Сочетание уникальной городской среды, набережной Преголи, близости к центру делают этот район перспективным для застройки. Именно здесь и нужно строить новые кварталы, а не в чистом поле и не на месте деревьев, которых в Калининграде становится всё меньше.
Но по иронии судьбы Правая набережная продолжает развиваться как промышленный район. Совсем недавно, например, здесь разрешили построить цех по выпуску металлических изделий. Вот и на месте снесённого здания может появиться что-то промышленное, хотя собственники пока не высказывают никаких планов.
В любом случае скандал наглядно показал, что все эти вопросы нужно обсуждать. Но не в кулуарах в чиновничьих кабинетах, а в публичном пространстве. Именно отсутствие должной коммуникации и привело к накалу эмоций.
Нужно уметь договариваться. Чтобы никто не спорил, где должна быть запятая в предложении, которое вынесено в подзаголовок.