На Куршской косе выпустили в море трёх краснокнижных серых тюленят (фото, видео)

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Ссылка Фото: АНО «Сердце морей»

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Ссылка В Балтийское море на Куршской косе выпустили ещё трёх детёнышей краснокнижного серого тюленя. Об этом сообщили «Клопс» в в центре помощи морским млекопитающим «Сердце Морей», где малыши прошли реабилитацию. В естественную среду Влад, Шура и Майя вернулись утром в пятницу, 10 июля. Этот выпуск стал заключительным в текущем сезоне: специалисты центра приняли и выходили десять ослабленных тюленят, которых люди находили на побережье. Семерых животных выпустили раньше, а последней троице понадобилось больше времени, чтобы окрепнуть, набрать вес и подготовиться к самостоятельной жизни в море. У каждого из спасёнышей — своя история. Четырёхнедельную Майю, истощённую и обезвоженную, 1 мая заметили на берегу Куршской косы девочка Кира и её младший брат, которые гуляли там с родителями. Семья сообщила об этом в «Сердце Морей — благо, номер телефона случайно оказался под рукой. «Малыш вёл себя беспокойно, и мы переживали, чтобы он случайно не нырнул обратно в море», — поделились с биологами мама Киры Екатерина. Но всё обошлось благополучно, а Кира даже потом нарисовала для Майи в подарок картинку.

Видео: АНО «Сердце морей»

Влад был найден на Куршской косе 28 апреля. На момент поступления в центр он был самым маленьким и худеньким: весил всего 13,3 кг, а на теле ещё сохпранялся младенческий пушок. Сейчас он вполне уверенно кушает без посторонней помощи и набрал нужную форму для возвращения в родную стихию. Шуру обнаружили в Янтарном на следующий день. Её состояние вызывало у специалистов самое большое беспокойство: тюленёнок был не только ослаблен, но и травмирован. Вероятно, малышку покусали какие-то другие животные. Но благодаря внимательному уходу и постоянному наблюдению к июлю восстановилась и она. «Решение о выпуске всегда принимается очень взвешенно... — отметила куратор АНО «Сердце Морей» Ирина Мейнцер. — Для нас это особый выпуск, ведь он завершает сезон. И мы очень рады, что все десять тюленят, поступивших в центр в этом году, смогли вернуться в море». На прощание каждому животному установили специальную бирку на перепонке ласта. Она позволит в дальнейшем идентифицировать тюленя как подопечного центра «Сердце Морей».

Фото: АНО «Сердце морей»

Специалисты напоминают: если вы нашли тюленя на берегу, не подходите к нему, не пытайтесь кормить и не возвращайте в море самостоятельно. Лучше отойти на безопасное расстояние, не подпускать к животному людей и домашних питомцев и сразу сообщить о находке специалистам. Серый тюлень занесён в Красную книгу России и в российской части Балтики встречается редко. Во время реабилитации детёнышам помогают восстановиться после истощения и обезвоживания, перейти на самостоятельное питание и сформировать запас подкожного жира, необходимый для самостоятельной жизни в море.