После сноса здания на Правой набережной эксперт предупредил о риске «зачистки» территории

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Снос исторического здания на Правой набережной в Калининграде может быть первой ласточкой реновации всей территории. Об этом заявил специалист по культурному наследию Евгений Мосиенко в пятницу, 10 июля, в эфире программы «Дом Советов».

На этой неделе практически за сутки снесли здание конца XIX века, которое находилось в бывшем индустриальном районе Кёссе, неподалёку от вальцовой мельницы. По мнению Мосиенко, она всё же обладала признаками объекта культурного наследия и была частью исторического ансамбля.

Эксперт напомнил, что комплексная реновация Правой набережной уже обсуждалась около десяти лет назад. Теперь, после сноса здания, есть вероятность, что всё и дальше будут зачищать.

«Такие решения действительно вызывают, во-первых, опасения за исторический ландшафт местности, и во-вторых, демонстрируют о том, что комплексного видения по развитию данной территории у города нет», — сказал Мосиенко.

По мнению специалиста, Правая набережная могла бы стать одной из важных городских территорий будущего: рядом река, сохранился исторический ландшафт, есть объекты, которые можно было бы использовать как «якоря» для развития.

«Если она вся будет зачищена, останется только пара зданий, которые являются объектами культурного наследия, то, по сути, это будет такая пустая территория, в которой нету ни смыслов, нет никаких особенностей, которые делают её необычной», — заявил Мосиенко.

Специалист напомнил, что подобная история уже происходила рядом: ранее на Правой набережной снесли цех вагонзавода — ещё один объект промышленной архитектуры, который представлял историческую ценность.