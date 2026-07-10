«Почему вдруг он стал аварийным?»: эксперт резко высказался об ограничениях на двухъярусном мосту в Калининграде

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Надзорные органы должны проверить, почему двухъярусный мост в Калининграде оказался в таком состоянии, что приходится ограничивать движение по нему. Об этом заявил специалист по культурному наследию Евгений Мосиенко в пятницу, 10 июля, в эфире программы «Дом Советов».

С 17 июля движение по путепроводу планируют сделать односторонним. «Почему по мосту ограничивается движение сейчас? Каким образом это произошло? Почему вдруг он стал аварийным? Годы использовался, два года назад по нему ещё грузовые составы ходили, а здесь он раз — вдруг резко стал таким, что нужно по нему ограничивать движение», — задаётся вопросами эксперт.

Мосиенко считает, что ситуацией должны заняться надзорные органы, в том числе транспортная прокуратура. «Вопрос к собственнику, и здесь следует провести проверку, почему объект в ненадлежащем состоянии оказался», — уверен специалист.

По его словам, калининградцы много лет обращали внимание на двухъярусный мост: писали в службу охраны памятников, администрацию Калининграда, местным депутатам и в Госдуму. Заметного результата это не дало.

Мосиенко уверен: двухъярусный мост важен не только как транспортный объект, но и как один из символов истории нового Калининграда. У сооружения есть большой потенциал.

«Мост обладает колоссальным ресурсом для развития города, для развития этой территории, для решения городских проблем, в том числе и экологии», — сказал Мосиенко.