И снова нехорошая квартира: калининградцы обеспокоены, что их соседи мучают собак (фото, видео)

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В Центральном районе Калининграда хозяев одной из квартир жилого дома соседи подозревают в жестоком обращении с собаками. Тех морят голодом, привязывают за шею в неестественном положении. Как минимум одно животное погибло, рассказала «Клопс» соседка Инна (имя изменено) в четверг, 9 июля.

Ситуация, по её словам, продолжается уже некоторое время. Инна давно замечала, что у соседей как-то уж очень часто меняются собаки. «Ещё думала, может, они на передержку их берут?» — поделилась калининградка. Но на днях она увидела, как из квартиры вынесли и отнесли куда-то за кусты нечто крупное, завёрнутое в тряпку.

«Я забеспокоилась, — рассказывает женщина, — решила посмотреть, что это. И нашла. Это даже не захоронение, это просто мёртвая собака, просто сверху засыпано листьями. Почти у дома. Там мои дети регулярно бегают, собирают одуванчики. И вот оно там до сих пор лежит».

По словам Инны, соседи не живут в этой квартире постоянно, снимают другое жильё. Но здесь часто бывают их старшие дети. Они-то, по наблюдениям женщины, и запирают в комнатах собак. На днях одно из животных смогло выбраться через разбитое окно, которое было затянуто плёнкой.

«Девочки знакомые с соседней улицы схватили эту собаку, пытались её утащить, пока те не видят, — рассказывает Инна, — и сняли на видео через дыру, что там происходит».

В кадр попала захламлённая грязная комната, где действительно сидят три собаки, на вид — подростки-дворняги. Одна из них в ошейнике и на поводке — поводок тянется вверх, заставляя щенка задирать голову под неестественным углом. Как утверждает соседка, в таком положении пёс пребывает часами.