«Все во тьме»: три дня остаются без света несколько посёлков в Багратионовском округе

В нескольких посёлках Багратионовского округа уже несколько дней нет электричества. Об этом сообщают «Клопс» жители Ново-Московского, Мичурино, Долгоруково, Орехова, Рябиновки, Каменки и Дубровки. Ситуацию прокомментировали в администрации муниципалитета.
В пятницу, 10 июля, у многих жителей округа по-прежнему нет возможности нормально приготовить еду, из-за отсутствия электричества не работают водонапорные насосы, а дома в холодную влажную погоду быстро отсыревают без электрокотлов. Мобильная связь в некоторых местах тоже работает с перебоями.
«Свет пропал в четыре утра, когда начался ураган, — рассказала жительница Ново-Московского Марина. — Мы проснулись, потому что бытовые приборы запищали, всё поотключалось. И с тех пор так и сидим. Плита не работает, в холодильнике уже всё пропало, пельмени слиплись в один комок, всё пришлось выбросить. Ни помыться, ни поесть».
С ней согласен Евгений из посёлка Гвардейское. «Все без воды, кто питается от нашей водонапорной башни, — говорит он. — Детишек троих соседских жаль, маленькие они, до четырёх лет, мать молодая одна... И как назло, на заправках в канистры бензин не продают, можно было хоть генератором продукты спасти».
Люди обращались на горячие линии и в аварийные службы, но внятной информации им пока получить не удалось.
«Ответ один: чинят высоковольтную линию, ждите, — рассказывает Галина из Рябиновки. — По новостям говорят, что 95% поломок уже устранено. А мы? Прямо перед нашим домом оборвало провода, когда шторм только начался. И до сих пор ничего».
Другой обрыв в Рябиновке, по сообщению местного жителя Виталия, произошёл в 50 метрах от клуба, библиотеки и детской площадки. К счастью, никто не пострадал, но света нет и у него дома.
Ситуацию «Клопс» прокомментировали в окружной администрации, подтвердив, что в связи с ураганом «Бернадетт» на данный момент несколько населённых пунктов всё ещё остаются без электроснабжения и водоотведения.
«Все переживают, — рассказали в пресс-службе, — всё на личном контроле главы! Бригады «Россетей» и «РЭС» работают в круглосуточном режиме для максимально оперативного устранения аварийных ситуаций».
Администрация округа совместно с городским ГП КО «Водоканал» организовала подвоз воды в девять посёлков: Корнево и Корнево-1, Заречное и хутор, Косатухино, Октябрьское, Победу, Ново-Московское, Ильичевку и Пятидорожное.
Представитель «Россетей Янтарь», отвечая жителям в соцсетях, также сообщил, что энергетики делают всё возможное для решения проблемы. «Клопс» обратился в пресс-службу предприятия с просьбой уточнить сроки устранения последствий аварии.
Обновлено в 14:30
Как сообщили «Клопс» в пресс-службе «Россети Янтарь», энергетики восстанавливают электроснабжение поселков Ново-Московское, Долгоруково, Рябиновка, Мичурино, Дубровка, Орехово, Каменка после технологических нарушений из-за ураганного ветра.
«Специалисты продолжают круглосуточно устранять последствия мощного циклона, — отмечено в сообщении, — в том числе убирают с ЛЭП упавшие деревья высотой 20 метров и выше. Бригады будут работать до полного восстановления электроснабжения».
«Россети Янтарь» остаются в особом режиме работы. Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8 800 220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).
Другие важные контактные телефоны:
- ЕДДС Багратионовского округа: +7 (40156) 3-20-81;
- Аварийная служба МУП «Водоканал»: 8 (401-56) 58-343;
- Аварийная служба «Коммунальная служба города Багратионовска»: 8 (40156) 3-20-81;