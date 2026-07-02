Ненастная пятница: в Калининградской области ожидаются дожди, ливни и сильный ветер

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В пятницу, 3 июля, в регионе ожидаются переменная облачность, дожди и сильный ветер. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По прогнозу, ночью температура составит +17…+19 °C, местами возможны слабые и умеренные дожди, особенно в Калининграде, на западе и у побережья. Утром сохранится переменная облачность, кратковременные осадки и температура около +17…+19 °C, местами до +20 °C.

Днём воздух прогреется до +18…+20 °C, на востоке области — до +21 °C. Ожидаются кратковременные дожди и ливни. Вечером температура опустится до +14…+16 °C, у побережья — до +17…+19 °C. Возможны дожди, ливни и слабые грозы, главным образом в западных районах.

Ветер ночью — юго‑западный, днём и вечером — западный и юго‑западный. Его скорость будет меняться от слабой ночью (3–8 м/c) до сильной и крепкой днём и вечером: у побережья порывы могут достигать 20–21 м/с.