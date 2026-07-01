Новые законы вступают в силу: как изменится жизнь калининградцев с 1 июля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

С июля жителей региона ждёт ряд изменений. Они затронут родителей с детьми, автомобилистов, покупателей недвижимости и некоторых пенсионеров. «Клопс» подготовил традиционный обзор.

Фото: архив «Клопс»

Сделки с недвижимостью можно оформлять по биометрии С 1 июля при электронном оформлении сделок с недвижимостью личность разрешили подтверждать с помощью биометрии. Это касается документов, которые подают в Росреестр онлайн. Новый порядок можно использовать при покупке и продаже квартир, домов и земельных участков, дарении, а также при регистрации перехода права собственности. При этом заявления и документы всё равно нужно подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью. Традиционный бумажный путь регистрации недвижимости полностью сохранится.

Фото: архив «Клопс»

Пенсии повысят, а соцвыплаты рассчитают по новым правилам Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также граждане с I группой инвалидности начнут получать повышенную пенсию. Фиксированная выплата увеличится вдвое — до 19 169 рублей. Перерасчёт проведут автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно. СФР изменит подход к расчёту больничных, пособий по беременности и родам, уходу за ребёнком до полутора лет и единовременного пособия при рождении. Теперь фонд будет использовать данные из лицевых счетов граждан. К работодателям обратятся только в тех случаях, когда информации окажется недостаточно. Кроме того, изменятся отдельные сроки. Подать сведения о стаже сотрудника, который выходит на пенсию, можно будет не за три календарных, а за три рабочих дня. В фонде сократится время на регистрацию новых работников с пяти до четырёх рабочих дней.

За авторизацию через иностранные сервисы начнут штрафовать С 7 июля для владельцев российских сайтов вводятся административные штрафы за использование способов авторизации, не предусмотренных законодательством. Речь, в частности, о входе через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту. Авторизация в России должна проходить по номеру мобильного телефона, через ЕСИА, Единую биометрическую систему или с помощью российского сервиса авторизации. За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей,

для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей,

для юридических лиц — от 500 000 до 700 000 рублей.

Откроют доступ к счетам детей С 1 июля родители и другие законные представители смогут запрашивать справки по банковским счетам и вкладам, оформленным на детей от 14 до 18 лет. Нововведение не касается тех, кто с 16 лет живёт самостоятельно и прошли юридическую процедуру эмансипации или вступили в брак.

Фото: архив «Клопс»

Для иностранцев кратно повысят госпошлины С 27 июля в России увеличится размер государственных пошлин для иностранных граждан. Оформление российского гражданства подорожает с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей,

разрешения на временное проживание — с 1 920 до 15 тыс. рублей,

вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. Кроме того, вырастет пошлина за выдачу разрешений на привлечение мигрантов к работе — до 15 тыс. рублей за каждого специалиста.

Электронную подпись можно будет оформить в 12 странах С 1 июля стартует эксперимент, который позволит россиянам за границей регистрироваться в системе индивидуального учёта, получать квалифицированную электронную подпись и пользоваться госуслугами. Эксперимент охватит 12 стран: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, ОАЭ, Сербию, Турцию и Узбекистан. Он продлится до конца 2027 года.