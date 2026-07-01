Восток региона накроют ливни: прогноз погоды в Калининградской области на 1 июля

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Утром в среду, 1 июля, в регионе ожидаются ливни, местами — грозы. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В первой половине дня в Калининграде, западных и центральных районах и у побережья температура поднимется до +18…+20 °C. На востоке области — в Черняховском, Озерском, Гусевском, Нестеровском, Краснознаменском и Неманском районах — к полудню воздух прогреется до +24 °C. По данным синоптиков, по всей территории региона пройдут дожди и ливни, местами сильные, возможны грозы. На востоке и севере осадки начнутся после 7–8 часов утра. Наиболее вероятны утренние грозы в южных районах, включая Багратионовский, Правдинский и Озерский.

Днём в области сохранится облачность с прояснениями. В Калининграде, на западе и у побережья существенные осадки прекратятся к 12–13 часам. Однако во второй половине дня локальные ливни и грозы возможны в центре и на востоке — в Краснознаменском, Правдинском, Черняховском, Гвардейском, Неманском, Озерском, Нестеровском и Гусевском районах. На северном побережье — в Зеленоградском, Полесском, Гурьевском и Славском районах — вероятны небольшие дожди и морось. Температура днём составит +18…+21 °C, на востоке — до +25 °C. К вечеру воздух остынет до +18…+21 °C. Ливни и грозы сохранятся на востоке региона.

Ветер будет менять направление с северо‑восточного на северо‑западный. Ночью он останется слабым — 2–6 м/с, днём усилится до 9 м/с. При осадках возможны шквалистые порывы. Давление снизится с 761 до 758 мм рт. ст.