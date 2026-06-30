2,5 л кабачкового пюре и морковка: в Калининградском зоопарке рассказали, как лечат бегемотиху Милю

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В Калининградском зоопарке продолжают выхаживать бегемотиху Милю. Самка гиппопотама проходит симптоматическое лечение. Об этом в своём телеграм-канале сообщила директор учреждения Светлана Соколова.

«Пробуем давать ей вкусняшки, но она отказывается есть. Сегодня удалось залить в неё 2,5 л кабачкового пюре и 1 л пюре из комбикорма. Глотала, не плевалась. Сама съела 1 морковку», — написала Соколова.