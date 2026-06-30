2,5 л кабачкового пюре и морковка: в Калининградском зоопарке рассказали, как лечат бегемотиху Милю

В Калининградском зоопарке продолжают выхаживать бегемотиху Милю. Самка гиппопотама проходит симптоматическое лечение. Об этом в своём телеграм-канале сообщила директор учреждения Светлана Соколова.
«Пробуем давать ей вкусняшки, но она отказывается есть. Сегодня удалось залить в неё 2,5 л кабачкового пюре и 1 л пюре из комбикорма. Глотала, не плевалась. Сама съела 1 морковку», — написала Соколова.
О болезни Мили стало известно 19 июня, у 25-летней самки пропал аппетит. Основное предположение ветеринаров — в кишечнике могло застрять инородное тело. Операцию или полноценное обследование провести невозможно из‑за особенностей физиологии животного.