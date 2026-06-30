Полосатик, Котя, Крысатуля: калининградка Елена приютила 15 спасённых ею с улицы кошек (фото)

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Ссылка Фото: архив героини материала

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Ссылка Глядя на Елену — элегантную улыбчивую даму в пиджаке и светлых брючках, с дерзкой стрижкой и стильной бижутерией — не сразу заподозришь, что каждое её утро начинается не с латте на модной веранде, а с уборки шерсти за питомцами. Котов и кошек у Елены 15. Историей о том, как это вышло, она поделилась с «Клопс». Переезжая в своё время в Калининград из Санкт-Петербурга, она и в голове не держала становиться спасательницей животных. Было своё дело, интересы, привычки, путешествия... Но всё изменил осипший от рыданий кот, который несколько дней не мог слезть с дерева. А придя на помощь одному бедолаге, Елена вдруг как будто поняла, как много их вокруг: голодных, больных, несчастных. Никому не нужных. Другие просто шли мимо. Она — не смогла. За полтора десятка пролетевших с тех пор лет калининградка вылечила и пристроила больше 20 животных. Ещё 15 кошек живут у неё сейчас. Некоторым из них она надеется найти постоянный дом. Но некоторые останутся здесь навсегда — в квартире и в сердце: для Елены это если и не дети, то точно — родные существа. И пусть каждое очередное спасение оборачивается месяцами лечения, бесконечной уборкой, расходами и поиском новых хозяев — иначе у неё уже не получается. С кошки всё и началось В тот день 15 лет назад она неспешно прогуливалась по улице, любовалась зеленью, очарованная прелестью старого квартала. Шёл первый месяц её жизни в Калининграде. Внезапно внимание привлёк мужчина, задравший голову под раскидистым высоким деревом. «Я такой любопытный человек по характеру, — рассказывает Елена, — спрашиваю: что там такое? Он говорит, а там кот сидит в районе третьего этажа. Я тут уже несколько дней хожу. Он сначала кричал. А сегодня, говорит, молчит. Охрип, наверное». Елене стало жутко. Она никогда не занималась ничем подобным, но вдруг принялась звонить всем подряд: МЧС, пожарным, диспетчеру 112... Обратилась даже в церковь по соседству: там делали ремонт и она надеялась найти технику с подъёмником. Наконец отыскался доброволец, который смог забраться на дерево и снять животное — кот благополучно шлёпнулся на растянутое внизу покрывало. «Нет, его я не забрала, — говорит Елена. — Его забрала хозяйка. Оказывается, он трое суток сидел и кричал точно напротив их окна. И ей было всё равно». Эта маленькая история что-то в ней сломала. Калининградская сказка с её морскими пляжами, цветущими каштанами и черепичными крышами вдруг показала свою изнанку. «Как-то я раньше не замечала, — грустно говорит Елена, — что вокруг так много бездомных животных. Конечно, они есть и в других местах! Но почему-то именно здесь они стали всё время попадаться мне на глаза». Пристроить за десять минут Новые кошки снова и снова приходили сами. Они то сидели у колеса машины, то караулили на выходе из магазина, то выныривали из кустов и бежали следом.

Полосатик теперь гуляет только с присмотром. Фото: Елена

Одним из первых в череде подопечных стал Полосатик. Худого полосатого кота Елена встретила у себя в подъезде в конце ноября. Тот испуганно метался с этажа на этаж. Выглядел домашним, поэтому сначала женщина решила, что он выскочил из чьей-то квартиры. У неё тогда уже жили три собственные кошки, но потеряшку решила приютить, пока ищет хозяина. В итоге Полосатик поселился у Елены насовсем. И, как показала практика, её кошачьему квартету недолго оставалось мяукать в таком скромном составе. «Когда я пришла в ветклинику, по-моему, с третьим или с четвёртым котиком, — вспоминает Елена, ...Они мне и говорят: «Ну, это только начало...» Так и вышло». Кто за кем — сегодня уже не важно. Котики и кошечки, чёрные и рыжие, блохастые и травмированные... Постепенно выработался стандартный алгоритм: визит к ветеринару, обработка от паразитов, лечение или прививки. Потом — стерилизация, приучение к лотку. Восстановление доверия к людям. Наконец, продуманные фотосессии для объявления — и поиск новой семьи. Кто-то ждал по три-четыре месяца. А кого-то забирали через десять минут после публикации. «Считается, что котят пристраивать проще, — делится Елена. — Иногда да. Но и взрослых берут охотно! Бывает, например, кот умер или потерялся, и людям хочется точно такого же». Но сбагрить с рук поскорее — вовсе не самоцель. К каждому потенциальному хозяину Елена присматривается, выясняет, где будет жить питомец, кому предстоит о нём заботиться, как встретят его другие члены семьи. Иногда приходится отказывать. Это непросто. Но иначе велик риск, что кот снова окажется на улице. Такого она себе не простила бы. Только не улица К сожалению, подобный исход не исключён. До сих пор многим кажется, что «на свободе» котик счастливее. Например, Рыжий с покалеченной лапой жил во дворе у Центрального рынка.

Белогрудого пришлось спасать от доброхотов. Фото: Елена

Местные подкармливали его и ни за что не хотели отдавать, искренне веря, что ему вполне хорошо. Елене это кажется просто безответственностью. «Они его даже обманом хотели забрать, якобы в новую семью, чтобы опять выпустить, — вспоминает она. — Теперь живёт в Светлогорске, долго привыкал. Но спасибо за терпение хозяйке, его очень любят. А почти все жившие в том дворе коты погибли». Сколько инфекций грозит кошке на самовыгуле, и сосчитать сложно. Пушистого чёрного Филю пришлось остричь — так сильно испачкалась шерсть от болезненных выделений. И каким же красавцем он стал теперь! А для некоторых постояльцев котомамы случайная встреча оказывается не просто счастливым билетом, но единственным шансом выжить. Так, однажды летом Елена с мамой, отдыхая на Балткосе, решили купить свежей рыбы. «И вдруг из этого сарайчика, где у рыбаков снасти лежат, вылезает белое существо маленькое, — рассказывает женщина. — Забралась ко мне на колени, греется сидит. Пришли мужики, я говорю, что это? Да вот прибилась, кормим. И кидает ей целую камбалу. А там шкура такая!.. Я — да ей же ещё надо молочко пить! "Ничего, жить захочет, съест"».

Белочка навсегда останется с Еленой — теперь на память о маме... Фото: Елена

Спал котёнок там же в сарае, в старой оцинкованной ванне, рядом с грязными бахилами и заскорузлыми тряпками. Сердце ёкнуло. Но куда ещё одного? Уехали без малыша. А через день Елена вернулась обратно. Всю дорогу обмирала: а вдруг не найду?.. Нашла. Потом выяснилось, что у кошки травмирован позвоночник. Малышка подволакивала задние лапы, брюшко было располосовано старыми шрамами. Лечить пришлось долго. Но всё получилось. Самый красивый в мире кот В той полузамученной замарашке сложно было бы угадать шикарную анатолийскую красавицу, которая смотрит с фотографии сейчас. Но Елена не выбирает, кого спасать. Кстати, самый большой её любимец — вальяжный и совершенно беспородный Котя с пятном на носу. «Он, мне кажется, самый красивый кот в мире, — смущённо и чуть виновато улыбается хозяйка. — Он крупноватый такой. Серый хвост, спинка серая, грудка беленькая. И у него глазки такие... Это просто какое-то чудо, а не кот!»

Красивее и милее Коти для Лены никого нет. Фото: Елена

Начиная историю одного питомца, Елена то и дело сбивается на других — а иногда они действительно переплетаются очень тесно. Так было и с Котей. К моменту его появления Елена стала уже опытным волонтёром. Поэтому когда ей, найдя по сарафанному радио, позвонили с просьбой помочь с адаптацией и лечением бездомного котёнка, которого хотели взять в семью, с готовностью согласилась. Но ветеринар огорошил: у бедняги оказался перебит мочеточник. И, судя по всему, жить ему на тот момент оставалось несколько часов. «Та девушка сама обратила внимание, что у него раздутое пузико и что он ничего не ест. Когда узнала про диагноз, сразу отказалась. Ладно, говорит, везите обратно, я его оставлю, где нашла». Так поступить с беспомощным живым существом Елена не могла. Врач сделал всё, чтобы облегчить его состояние, и женщина забрала страдальца домой — просто проводить. С горечью представляла, как найдёт утром холодное тельце. А Котя выжил. «Ну, раз так, — поразился ветеринар, — можно прооперировать! Но не сейчас — через пару месяцев, когда подрастёт. А пока выведем стому...» За младенцем в памперсах ухаживать хлопотно, можете себе представить, каково заботиться о носящем подгузник котёнке! Испытание было не для слабонервных. Но Котя не просто выздоровел — со временем стал главой маленького прайда. А однажды он сбежал. Два с половиной месяца Елена бесконечно расклеивала объявления и писала посты. Искала, искала, искала... Всё было зря. И вдруг ей позвонили: «Приезжайте, тут в кустах сидит точно такой же кот». Не помня себя, она бросилась по названному адресу — и от разочарования едва не разрыдалась. В кустах сидела тощая и драная полностью дымчатая кошка, даже отдалённо не напоминающая её холёного любимчика. Соседи рассказали, что бедолагу кто-то привёз сюда и выбросил из машины. Уже несколько дней кошка кричала от страха и голода. Её гоняли собаки, таскали мальчишки... «Крыска ты крыска», — подумала тогда Елена. Внутри всё кипело от обиды.

Крысатуле, чтоб стать любимой, не надо быть похожей на Котю. Фото: Елена

Но вечером вдруг толкнулась в голову мысль: «Если я заберу Крыску, Котя найдётся». И Лена второй раз поехала к тем же кустам. А через неделю оказалось, что загулявший Котя припеваючи живёт в кошачьем домике в закрытом дворе по соседству. Да и Крыска вскоре превратилась в Крысатулю. Её дважды пытались пристраивать, но она признаёт только Елену. Только к ней идёт на руки, только у неё соглашается брать еду. «Как будто всем говорит: уходите, это моя Алёна!» — смеётся хозяйка. Вот и ещё одной кошкой в этой семье стало больше. Утро начинается... с пылесоса Иногда Елена размышляет о своей прежней жизни в Санкт-Петербурге. Налаженный бизнес, связи, поездки. Музеи и концерты. Рестораны и модные бутики. Сейчас её утро «начинается не с кофе», а с уборки шерсти за любимцами. За чистотой следить приходится не покладая рук, иначе уютные комнаты быстро превратятся в чёрт знает что. Но она ни о чём не жалеет. «Иногда я думаю, сколько в те годы могла выбросить на один брендовый пиджак, — задумчиво говорит она, сбивая щелчком невидимую пылинку с рукава, — и мне не по себе. Скольким животным я могла помочь за эти деньги». К сожалению, сейчас прежних возможностей нет. По возрасту Елена уже могла бы уйти на пенсию, но не хватило баллов. Устроиться по своей экономической специальности в чужом городе тоже нелегко. Но она не унывает — нашла подработку попроще. Хватает на жизнь себе и на сухой корм постояльцам. Правда, 15 «хвостов» её скромный бюджет всё-таки выдерживает с трудом. Котики ищут дом

Как минимум половину питомцев Елена бы с удовольствием отпустила в собственные семьи. Выбирать очень сложно, но иначе никак: всё-таки даже в большой квартире такому количеству животных тесно.

Нажав на фото котика, можно узнать его имя. Фото: Елена

Кстати, кого-то из них можете взять к себе и вы. Связаться с Еленой можно через мессенджер МАХ.