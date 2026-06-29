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Сборная Калининградской области выиграла Кубок России по парапланеризму в дисциплине «точность приземления». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Соревнования проходили в Чеченской Республике на территории курортов Ведучи и Кезеной-Ам. Спортсмены разыграли все 12 положенных раундов. У мужчин первое место занял Дмитрий Скляренко, который сразу после победы поделился ощущениями от соревнований.

«Ощущения были интересные, потому что все, когда вылетали, осуществляли старты в окошко между облаков, а у меня так получилось, что окошко это закрылось и я залетел в облако, было очень непривычно, но интересно», — рассказал калининградец.

Третье место досталось ещё одному нашему земляку Андрею Баскакову, а между ними вклинился представитель Брянской области Дмитрий Потапов.

В женском зачёте весь пьедестал достался представительницам самого западного региона страны: бронза у Ирины Макаровой, серебро забрала Мария Волкова, а победительницей стала Татьяна Добрынина, которая по результатам обошла даже мужчин, что не часто случается в этой дисциплине.