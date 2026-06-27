Неофициальное предупреждение о жаре 28 июня: в Калининградской области ожидается до +36°С

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В регионе в воскресенье, 28 июня, прогнозируют экстремальную жару до +36°С. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Согласно прогнозу, днём с 12:00 до 19:00 в Калининграде, а также в южных, западных и центральных районах области температура поднимется до +33…+35°С, местами — до +36°С. На остальной территории (кроме Куршской и Балтийской косы) воздух прогреется до +31…+33°С. На косах ожидается до +29…+32°С.

Ночью по региону будет ясно или малооблачно, температура составит +18…+22°С. Утром в Калининграде и ряде районов прогнозируют +31…+33°С, в других частях области — до +29…+32°С. На Куршской и Балтийской косе ожидается +27…+30°С при ясной или малооблачной погоде с перистыми облаками. К вечеру температура снизится до +26…+28°С, к полуночи — до +23…+25°С. Поздним вечером, после 21:00–22:00, местами на западе области, включая Калининград, возможны ливни и грозы.

Ветер ночью, утром и вечером будет слабым или штилевым и сменит направление с южного и юго‑восточного на юго‑западный днём. Дневные порывы составят 2–7 м/с. Атмосферное давление понизится. Температура воды у берега составит около +21…+23°С.