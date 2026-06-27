На пару лет: в Калининградский зоопарк из Москвы привезли гималайского медведя Васю (видео)

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Гималайского медведя по кличке Вася временно разместили в Калининградском зоопарке. Животное 2015 года рождения привезли из Москвы, сообщает пресс‑служба учреждения.

Васю ранее изъяли у владельцев из‑за неблагополучных условий содержания и передали специалистам Московского зоопарка. На время ремонта его постоянного вольера медведь будет жить в Калининграде — ориентировочно около двух лет.

Дорога из Москвы оказалась непростой: медведя доставили паромом, и в жару переносить переезд было нелегко. Сопровождающий сотрудник постоянно поил Васю прохладной водой и кормил сочными фруктами.

По прибытии медведя поселили на историческом Медвежатнике — напротив бурого медведя Фимы. Вася быстро освоился в новом месте: познакомился с соседом, обошёл территорию и с аппетитом пощипал свежую зелень.