Жаркий день и прохладная ночь: погода в Калининградской области 26 июня

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В регионе в пятницу, 26 июня, ожидается тёплая и в целом ясная погода. Об этом сообщается в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночь будет тёплой: от +12 до +15°С, у побережья — до +17°. Возможны туман и дымка. Утром температура вырастет до +25…+27°С, на побережье — до +24°, ожидается ясная или малооблачная погода. Днём воздух прогреется до +26…+28°С, у моря — до +24…+26°, на Куршской и Балтийской косе — до +22…+25°С. На востоке и севере региона, включая Черняховский, Неманский, Нестеровский, Краснознаменский, Гусевский и Озёрский районы, возможны кратковременные небольшие дожди.

К вечеру температура снизится до +18…+22°С, к полуночи — до +16…+18°, существенной облачности не ожидается. Ветер преимущественно северный и северо‑западный: слабый ночью, утром и вечером (0–4 м/с) и слабый либо умеренный днём (2–8 м/с).