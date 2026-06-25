Названы четыре муниципалитета, где всё жильё полностью благоустроено: Калининград далеко не лидер

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В Калининградской области наиболее высокий уровень благоустройства жилищного фонда зафиксирован в Янтарном, Черняховском, Пионерском и Правдинском округах. По данным Калининградстата, в этих муниципалитетах 100% жилья оборудовано всеми основными видами коммунальных удобств — водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением и газоснабжением.

В число лидеров также вошли Зеленоградский округ, где показатель составляет 98,9%, и Светлогорский округ (95,3%). Высокие значения характерны и для Багратионовского (94,4%), Светловского (93%) и Балтийского (91,7%) муниципалитетов.

В областном центре уровень полностью благоустроенного жилья достиг 94,6%, что на 3,3 процентного пункта выше среднеобластного показателя. Это позволяет Калининграду занимать седьмое место среди муниципалитетов региона.

При этом город уступает курортным территориям и ряду небольших округов, где модернизация коммунальной инфраструктуры и обновление жилого фонда позволили приблизиться к наивысшему результату.

Самые низкие показатели зафиксированы в Озёрском округе, где полностью благоустроено лишь 31,7% жилого фонда. В числе аутсайдеров находятся также Неманский (58%), Нестеровский (58,8%), Ладушкинский (63,3%) и Советский (64,4%) округа.

Разрыв между лидером и аутсайдером превышает 68 процентных пунктов, что свидетельствует о существенной неравномерности развития коммунальной инфраструктуры внутри региона. Наиболее проблемными остаются территории с преобладанием сельской застройки и старого жилого фонда.

В целом по Калининградской области всеми видами благоустройства оборудовано 35,5 млн кв. м жилья, что составляет 91,3% общей площади жилищного фонда региона. Из этого объёма 27,8 млн кв. метров приходится на города и посёлки городского типа, еще 7,7 млн кв. метров — на сельские населённые пункты.

Статистика показывает заметный разрыв между городом и селом по обеспеченности коммунальными услугами. В городах водопроводом обеспечено 99,8% жилья, канализацией — 98,8%, отоплением — 98,3%, горячей водой — 93,6%, газоснабжением — 94,5%.

В сельской местности показатели ниже: водопровод имеется в 92% жилья, канализация — в 89,4%, отопление — в 94,6%, горячее водоснабжение — лишь в 84,1%. Лишь по уровню газоснабжения (сетевой или сжиженный) село впереди как городской местности, так и общеобластного уровня — 96%.

В среднем по области водопроводом оборудовано 98% жилого фонда, канализацией — 96,6%, отоплением — 97,4%, газоснабжением — 94,9%, а горячим водоснабжением — 91,4%.