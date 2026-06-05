20:22

В день матча футбольной сборной России в Калининграде начнут ремонтировать остановки в окрестностях стадиона

  1. Калининград
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В день матча футбольной сборной России в Калининграде начнут ремонтировать остановки в окрестностях стадиона - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

9 июня, когда на главной арене Калининграда пройдёт футбольный матч между сборными России и Тринидада и Тобаго, городские власти планируют начать ремонт всех трамвайных остановок на ул. Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для обеспечения безопасности при строительстве платформ, площадок ожидания, монтаже павильонов и ограждения остановки трамваев №3 и 5 «Рыбная деревня» и «Набережная Ветеранов» направлением из центра будет сдвинуты на 30-40 метров по ходу движения с установкой временных знаков», — уточнили в городской администрации.

До 17 сентября подрядчик должен завершить работы не только на Острове, но и сделать две платформы на остановках «Универсам «Московский» и «Областная филармония» на ул. Багратиона.

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