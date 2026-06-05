«Слава богу, что не человек»: калининградка две недели ждёт, пока из Верхнего озера уберут утонувшее животное (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Верхнем озере неподалёку от улицы Береговой в Калининграде прибило к парапету останки неизвестного животного — кто должен его убрать, непонятно. На это пожаловалась «Клопс» читательница Лидия в пятницу, 5 июня.

Калининградка часто гуляет тут собакой, и говорит, что уже не первый раз видит в воде неприятные сюрпризы. Только в 20-х числах мая она несколько дней добивалась, чтоб городские службы убрали оттуда утонувшую собаку — помог только звонок в природоохранную прокуратуру, говорит Лидия. Но практически назавтра история повторилась.

«Там такой закуточек маленький, — рассказывает женщина, — туда ветром прибивает всё. Я смотрю — опять что-то плавает. И как раз идут мужчины в куртках «Гидротехника», собирают мусор. Я говорю, ребят, посмотрите, пожалуйста, там вообще что?

Они туда со своими палками, с крючками засунулись и говорят — да, это животное».

Специалисты объяснили горожанке, что сами утилизировать биологические отходы права не имеют. Но всё сфотографировали и пообещали Лидии, что передадут информацию в компетентное ведомство.

Однако с тех пор прошла неделя, а останки так и полощутся на прежнем месте. «Это полная антисанитария, — возмущается Лидия. — Оно уже разлагается. Сейчас начнётся жара, это же вообще будет вонь. А рядом — детская площадка, уток кормят!»

По словам горожанки, она сама и другие собачники пытались снова искать ответственных за уборку водоёма, в том числе, сообщать о своей находке диспетчеру службы «112», но пока тщетно.

«Уже не помню, куда я дозвонилась, мне сказали: «Ну, слава богу, не человек», — горько усмехается Лидия. — Я говорю, ну, спасибо, успокоили!»

«Клопс» обратился с запросом в администрацию Калининграда, чтобы выяснить, принимали ли заявку горожанки в МБУ «Гидротехник» и кто ответчает за то, чтобы в городских водоёмах не плавали дохлые животные.