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Мэрия Калининграда определила самые аварийные дорожные участки и нашла решения для них (список)

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Мэрия Калининграда определила самые аварийные дорожные участки и нашла решения для них (список) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Администрация Калининграда определила аварийные участки дорог и утвердила меры, которые примут на этих улицах для лучшей безопасности. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. 

Московский район

  • Аллея Смелых — Южный обход: поменяют режим светофора, обновят разметку. 
  • Батальная — Автомобильная: появится пешеходный переход.
  • Суворова — Транспортная: появится левая секция светофора, которая будет работать отдельно от основного потока.
  • Ленинский проспект — Шевченко: запретят перестраиваться сразу с подъёма от Московского проспекта.

Ленинградский район

  • Московский проспект — Флотская: восстановят разметку.
  • Гагарина — Куйбышева: изменят работу светофора, перенесут пешеходный переход.
  • Гагарина — Молодая Гвардия: установят фоторадар.
  • Черняховского: у магазина «Океан» запретят ездить на электросамокатах.
  • Советский проспект — Кирова: установят светофор.
  • Гайдара — Челнокова: добавят освещение на переходе.

Центральный район

  • Советский проспект — Озерова: перенастроят светофор.
  • Советский проспект: у ТЦ «Гранд» добавят ограждения возле перехода, подведут освещение и сделают шумовые полосы на проезжей части.
  • Советский проспект — Полецкого: добавят освещение на переходе.
  • проспект Мира — Энгельса: откорректируют работу светофора.

Не всегда методы оправдывают ожидания. После резонансного ДТП на Озерова с Гаражной поменяли режим светофора, из-за чего ситуация на перекрёстке лишь осложнилась.

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