Мэрия Калининграда определила самые аварийные дорожные участки и нашла решения для них (список)

Администрация Калининграда определила аварийные участки дорог и утвердила меры, которые примут на этих улицах для лучшей безопасности. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.
Московский район
- Аллея Смелых — Южный обход: поменяют режим светофора, обновят разметку.
- Батальная — Автомобильная: появится пешеходный переход.
- Суворова — Транспортная: появится левая секция светофора, которая будет работать отдельно от основного потока.
- Ленинский проспект — Шевченко: запретят перестраиваться сразу с подъёма от Московского проспекта.
Ленинградский район
- Московский проспект — Флотская: восстановят разметку.
- Гагарина — Куйбышева: изменят работу светофора, перенесут пешеходный переход.
- Гагарина — Молодая Гвардия: установят фоторадар.
- Черняховского: у магазина «Океан» запретят ездить на электросамокатах.
- Советский проспект — Кирова: установят светофор.
- Гайдара — Челнокова: добавят освещение на переходе.
Центральный район
- Советский проспект — Озерова: перенастроят светофор.
- Советский проспект: у ТЦ «Гранд» добавят ограждения возле перехода, подведут освещение и сделают шумовые полосы на проезжей части.
- Советский проспект — Полецкого: добавят освещение на переходе.
- проспект Мира — Энгельса: откорректируют работу светофора.
Не всегда методы оправдывают ожидания. После резонансного ДТП на Озерова с Гаражной поменяли режим светофора, из-за чего ситуация на перекрёстке лишь осложнилась.