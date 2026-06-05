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Литва и сумма «пи»

На неделе в Калининградской области случился локальный международный скандал, который рискует осложнить и без того непростые отношения региона с соседней Литвой. Стало известно, что охранник Генерального консульства Литовской республики залил полный бак бензина, но платить за топливо не стал, уехав восвояси.

Инцидент на АЗС в Чернышевском зафиксировали камеры видеонаблюдения. Машине с дипномерами требовалась марка АИ-95. Ущерб заправочной станции составляет 3,14 тыс. рублей — практически число «пи».

Наблюдатели теперь в недоумении: что это было? То ли сотрудник дипломатической миссии обнаглел до крайности, то ли растерялся. То ли в Литве теперь так принято — заправляться и не платить. Но вроде новостей о введении в соседней республике бензинового коммунизма не замечено.

Работники заправки подали заявление в полицию. Предстоит разбирательство, в том числе и на уровне МИДа.

Нет, если литовские резиденты обнищали до такой степени, что не в состоянии заплатить за бензин, их можно пожалеть. Например, объявить сбор средств.

Калининградцы — милосердные и великодушные. Не станут вспоминать, что из-за решений властей соседней страны транзит в регион затруднён до невозможности и самолётам приходится облетать по Балтийскому морю, тратя недешёвое авиационное топливо.