Мастер-класс по сбору валежника проведут калининградские грибники на Виштынце

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В первые июньские выходные пройдёт необычный субботник. Участники не только наведут порядок в лесу у озера Виштынец, но и научатся тонкостям сбора валежника. Об этом рассказал Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

Мероприятие в Боровском участковом лесничестве начнётся утром в субботу, 6 июня. Из Калининграда в Краснолесье отправятся организованной колонной. Акцию поддерживает областное министерство природы.

«Мы научимся собирать валежник с умом, по закону и с уважением к природе, — подчеркнул Николай. — Это бесплатный мастер-класс от профессионалов лесного хозяйства!»

Перед тем, как приступить к работе, участникам расскажут, какие инструменты для этого годятся, на какой технике разрешено заезжать в лес для вывоза сухостоя, куда можно подвозить оборудование и, самое главное, как отличить, что является валежником, а что — нет.

Во время субботника можно не только с удовольствием провести время в живописном месте на свежем воздухе и помочь природе, но и запастись дровами для бани или камина. Собирать валежник в Калининградской области можно бесплатно и законно круглый год. Специальных документов оформлять не нужно, но работы надо согласовывать с лесничеством, напомнил Смирнов.