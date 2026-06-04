Старое кресло и тараканы: в ТЦ на Московском проспекте туалет для инвалидов превратили в грязную бытовку (фото)

Специализированный туалет в торговом центре на Московском проспекте сотрудники превратили в бытовку для уборщиц. О ситуации рассказала калининградка Светлана, которая пыталась попасть в санузел в понедельник, 1 июня.

По её словам, туалет для людей с ограниченными возможностями оказался закрыт. Охранник объяснил, что помещение фактически используют для отдыха персонала и хранения уборочного инвентаря.

После настойчивой просьбы дверь всё же открыли. Увиденное внутри вызвало шок. В грязном помещении ползали тараканы. Светлана, которая передвигается в инвалидной коляске, так и не смог воспользоваться туалетом.