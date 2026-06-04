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Старое кресло и тараканы: в ТЦ на Московском проспекте туалет для инвалидов превратили в грязную бытовку (фото)

  1. Калининград
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Старое кресло и тараканы: в ТЦ на Московском проспекте туалет для инвалидов превратили в грязную бытовку (фото) - Новости Калининграда | Фото: Светлана
Старое кресло и тараканы: в ТЦ на Московском проспекте туалет для инвалидов превратили в грязную бытовку (фото) - Новости Калининграда | Фото: Светлана
Фото: Светлана

Специализированный туалет в торговом центре на Московском проспекте сотрудники превратили в бытовку для уборщиц. О ситуации рассказала калининградка Светлана, которая пыталась попасть в санузел в понедельник, 1 июня.

По её словам, туалет для людей с ограниченными возможностями оказался закрыт. Охранник объяснил, что помещение фактически используют для отдыха персонала и хранения уборочного инвентаря.

После настойчивой просьбы дверь всё же открыли. Увиденное внутри вызвало шок. В грязном помещении ползали тараканы. Светлана, которая передвигается в инвалидной коляске, так и не смог воспользоваться туалетом.

Светлана считает ситуацию недопустимой и намерена обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, как соблюдаются права людей с инвалидностью и в каком состоянии находится специализированный санузел.

Главный инженер торгового центра сообщил «Клопс», что о состоянии туалета руководству известно. По его словам, сейчас рассматривается вопрос о реновации помещения и устранении выявленных проблем.

Посетители обнаружили в санузле этого же ТЦ камеру видеонаблюдения. Главный инженер сказал, что это вынужденная мера.

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Городская среда