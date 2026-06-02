Самым закалённым можно зайти в воду: погода на калининградском побережье 2 июня

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Несмотря на спокойную обстановку на море и штиль, зайти в воду всё равно получится не везде. Информацию «Клопс» передали спасатели.

Во вторник, 2 июня, искупаться можно будет только в двух местах — Пионерском и Зеленоградске. Спасатели предупреждают: такое под силу только очень закалённым отдыхающим с крепким здоровьем. Остальным морские заплывы не рекомендуются.