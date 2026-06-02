Самым закалённым можно зайти в воду: погода на калининградском побережье 2 июня

Несмотря на спокойную обстановку на море и штиль, зайти в воду всё равно получится не везде. Информацию «Клопс» передали спасатели.
Во вторник, 2 июня, искупаться можно будет только в двух местах — Пионерском и Зеленоградске. Спасатели предупреждают: такое под силу только очень закалённым отдыхающим с крепким здоровьем. Остальным морские заплывы не рекомендуются.
- Балтийск: чёрный флаг, температура воды +10 °C.
- Зеленоградск: флага нет. Температура воды +14 °C.
- Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +12 °C, воздуха — +15 °C, днём должно прогреться до +20 °C. «Благоприятная ситуация на море», — комментирует спасатель.
- Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +13-14 °C, штиль. «Море легло», — говорит собеседник «Клопс».
- Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +10 °C, воздуха — +15 °C.
Информация актуальна на момент публикации.