Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные

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Ссылка В регионе случилось несколько смертельных ДТП, а в Калининграде женщина разбила колени, наступив на разбитую тактильную плитку — о чём ещё писал «Клопс» в последние весенние выходные.

Фото: очевидцы

2. Похожее ДТП произошло в тот же день в Калининграде. На Аллее Смелых возле дома №204 водитель автомобиля «Амберавто» врезался в придорожное дерево. Мужчина 1987 года рождения скончался в карете скорой помощи.

Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»

4. В воскресенье, 31 мая, на трассе Калининград — Долгоруково в Гурьевском районе столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»

5. В воскресенье, 31 мая, около 13:30 в Калининграде на улице Благовещенской в районе ЖК «Русская Европа» на пешеходном переходе столкнулись легковушка и грузовик. Легковой автомобиль получил серьёзные повреждения задней части, у грузовика деформировалась подвеска.

Фото: очевидцы

6. Вечером в воскресенье, 31 мая, на остановке на улице Озерова в Калининграде 58-летняя женщина поскользнулась на разбитой тактильной плитке, подвернула ногу и упала. Она разбила колени и сильно ушибла голову. По словам пострадавшей, ни водитель троллейбуса, ни пассажиры, ни сидевшие рядом подростки не предложили ей помощь.

Фото: Елена

7. В лесу под Низовкой спасатели нашли пенсионерку 1937 года рождения, которая заблудилась во время прогулки, и вывели её к дороге. Женщина обратилась за помощью в субботу, 30 мая, около 16:30. Спасатели обнаружили её через полтора часа, медицинская помощь старушке не потребовалась.

Фото: МЧС региона