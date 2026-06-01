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Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные

  1. Калининград
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В регионе случилось несколько смертельных ДТП, а в Калининграде женщина разбила колени, наступив на разбитую тактильную плитку — о чём ещё писал «Клопс» в последние весенние выходные.

1. В Светлом рано утром в воскресенье, 31 мая, легковой автомобиль Changan врезался в берёзу. Водитель и пассажирка погибли на месте, 40-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти.

Позже стало известно, что водитель легковушки не справился с управлением. Спасатели извлекли из покорёженной машины тела погибших.

Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда | Фото: очевидцы
Фото: очевидцы

2. Похожее ДТП произошло в тот же день в Калининграде. На Аллее Смелых возле дома №204 водитель автомобиля «Амберавто» врезался в придорожное дерево. Мужчина 1987 года рождения скончался в карете скорой помощи.

Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда | Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»
Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»

3. Утром в субботу, 30 мая, на Северном обходе Калининграда легковой автомобиль перевернулся на бок. Пострадал водитель, которого спасатели извлекли из салона и передали медикам. Позже стало известно, что за рулём Škoda был мужчина 1968 года рождения.

4. В воскресенье, 31 мая, на трассе Калининград — Долгоруково в Гурьевском районе столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда | Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»
Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»

5. В воскресенье, 31 мая, около 13:30 в Калининграде на улице Благовещенской в районе ЖК «Русская Европа» на пешеходном переходе столкнулись легковушка и грузовик. Легковой автомобиль получил серьёзные повреждения задней части, у грузовика деформировалась подвеска. 

Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда | Фото: очевидцы
Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда | Фото: очевидцы
Фото: очевидцы

6. Вечером в воскресенье, 31 мая, на остановке на улице Озерова в Калининграде 58-летняя женщина поскользнулась на разбитой тактильной плитке, подвернула ногу и упала. Она разбила колени и сильно ушибла голову. По словам пострадавшей, ни водитель троллейбуса, ни пассажиры, ни сидевшие рядом подростки не предложили ей помощь.

Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда | Фото: Елена
Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда | Фото: Елена
Фото: Елена

7. В лесу под Низовкой спасатели нашли пенсионерку 1937 года рождения, которая заблудилась во время прогулки, и вывели её к дороге. Женщина обратилась за помощью в субботу, 30 мая, около 16:30. Спасатели обнаружили её через полтора часа, медицинская помощь старушке не потребовалась.

Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда | Фото: МЧС региона
Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда | Фото: МЧС региона
Фото: МЧС региона

8. В Калининграде в воскресенье, 31 мая, завершились X Российско-китайские молодёжные игры. Сборная России заняла первое место в медальном зачёте, завоевав 96 наград, из которых 53 — золотые. Китайские спортсмены получили 98 медалей, но лишь 34 из них — высшего достоинства. Следующий зимний турнир пройдёт в 2027 году, дата и место летних соревнований пока не определены.

Смерть в последний день весны и травмы из-за разбитой плитки в Калининграде: 8 событий, которые обсуждали в выходные - Новости Калининграда
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