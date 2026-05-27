«Для нас это как маленькая Олимпиада!»: в «АВТОТОР-Арене» прошли первые соревнования Российско-китайских молодёжных летних игр

Во вторник настал черёд выйти «на сцену» главным героям — спортсменам. В первый день прошли соревнования по шести дисциплинам, две из которых принял дворец спорта «АВТОТОР-Арена», ведущая площадка Российско-китайских молодёжных летних игр.

Красота и грация

Сначала своё мастерство продемонстрировали гимнастки, турнир которых проходит в универсальном зале игровых видов спорта «АВТОТОР-Арены». Особенность этого пространства в том, что оно легко трансформируется и в поле для мини-футбола, и в площадку для баскетбола и волейбола, и в корт для бадминтона. В этот раз почти весь зал (а это 2700 квадратных метров!) застелили гимнастическими коврами: один — для разминки, второй — для выступлений. Выдвижную телескопическую трибуну почти до отказа заполнили зрители, за мониторами расположились строгие судьи, зазвучала музыка, и спортсменки одна за другой начали представлять свои программы. По итогам дня россиянки сразу вышли в лидеры, заняв верхние три строчки. В групповых упражнениях с результатом 26,300 балла наша сборная также пока стала первой.

Участница соревнований, серебряный призёр первенства России 2024 года Елизавета Гречишникова, приехавшая из Омской области вместе с тренером Татьяной Галайдиной, рассказала, что упорно готовилась в Играм несколько недель.

«Для меня это такая маленькая Олимпиада. Очень важный старт и возможность показать себя и свои программы, — говорит Елизавета. — С китайскими соперницами я раньше не соревновалась, поэтому мы пока не знаем их уровень. С точки зрения организации всё шикарно. Очень красивый современный дворец спорта, удобные номера, где мы живём. Я в Калининграде первый раз и очень хочу посмотреть город, поэтому уже записалась на экскурсию».

Тренер китайской команды Йи Луо тоже тепло отозвалась о нашем городе и принимающей стороне.

«Нас очень душевно встретили, — поделилась она. — С того момента, как мы вышли из самолёта, нас заботливо сопровождают преданные своему делу волонтёры, мы видим большой энтузиазм в каждом. Эти соревнования имеют для нас высокую значимость, мы рады приехать сюда. "АВТОТОР-Арена" — очень красивое место, нам нравится выступать здесь».

В среду турнир гимнасток в индивидуальном и командном многоборье продолжится, а 28 мая болельщиков ждут финалы.