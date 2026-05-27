«Для нас это как маленькая Олимпиада!»: в «АВТОТОР-Арене» прошли первые соревнования Российско-китайских молодёжных летних игр

Официальный старт масштабного турнира был дан вечером 25 мая. В светлогорском «Янтарь-холле» состоялась красочная церемония открытия игр, в которой приняли участие министр спорта Российской Федерации Михаил Дёгтярев, руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Чжан Цзяшэн и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Приветствие участникам и гостям турнира направил президент России Владимир Путин. Шоу длилось почти два часа и запомнилось зрителям потрясающими номерами в исполнении артистов, акробатов и гимнастов.
Во вторник настал черёд выйти «на сцену» главным героям — спортсменам. В первый день прошли соревнования по шести дисциплинам, две из которых принял дворец спорта «АВТОТОР-Арена», ведущая площадка Российско-китайских молодёжных летних игр.
Красота и грация
Сначала своё мастерство продемонстрировали гимнастки, турнир которых проходит в универсальном зале игровых видов спорта «АВТОТОР-Арены». Особенность этого пространства в том, что оно легко трансформируется и в поле для мини-футбола, и в площадку для баскетбола и волейбола, и в корт для бадминтона. В этот раз почти весь зал (а это 2700 квадратных метров!) застелили гимнастическими коврами: один — для разминки, второй — для выступлений. Выдвижную телескопическую трибуну почти до отказа заполнили зрители, за мониторами расположились строгие судьи, зазвучала музыка, и спортсменки одна за другой начали представлять свои программы. По итогам дня россиянки сразу вышли в лидеры, заняв верхние три строчки. В групповых упражнениях с результатом 26,300 балла наша сборная также пока стала первой.
Участница соревнований, серебряный призёр первенства России 2024 года Елизавета Гречишникова, приехавшая из Омской области вместе с тренером Татьяной Галайдиной, рассказала, что упорно готовилась в Играм несколько недель.
«Для меня это такая маленькая Олимпиада. Очень важный старт и возможность показать себя и свои программы, — говорит Елизавета. — С китайскими соперницами я раньше не соревновалась, поэтому мы пока не знаем их уровень. С точки зрения организации всё шикарно. Очень красивый современный дворец спорта, удобные номера, где мы живём. Я в Калининграде первый раз и очень хочу посмотреть город, поэтому уже записалась на экскурсию».
Тренер китайской команды Йи Луо тоже тепло отозвалась о нашем городе и принимающей стороне.
«Нас очень душевно встретили, — поделилась она. — С того момента, как мы вышли из самолёта, нас заботливо сопровождают преданные своему делу волонтёры, мы видим большой энтузиазм в каждом. Эти соревнования имеют для нас высокую значимость, мы рады приехать сюда. "АВТОТОР-Арена" — очень красивое место, нам нравится выступать здесь».
В среду турнир гимнасток в индивидуальном и командном многоборье продолжится, а 28 мая болельщиков ждут финалы.
Покоряя высоту…
Практически одновременно с соревнованиями гимнасток во дворце спорта прошёл полуфинал в скалолазании на трудность. Участникам необходимо было покорить трассу высотой 16,5 метра.
Напомним, комплекс современных скалодромов открыли в «АВТОТОР-Арене» в 2021 году. Стоимость объекта составила свыше 27,5 млн рублей, все работы были выполнены за счёт «АВТОТОР». Скалодром не раз принимал крупные, в том числе всероссийские турниры, и теперь здесь предстоит выявить лучших среди участников Российско-китайских молодёжных летних игр.
Конкуренция — высочайшая. В составе китайской пятёрки выступают серебряный призёр первенства Азии — 2024 в лазании на трудность Мц Церун и участник первенств мира и Азии Чен Боксуан. Зато российской команде наверняка помогают отвесные стены домашнего скалодрома, с которым многие наши спортсмены успели познакомиться во время выступлений в прошлые годы.
«Я соревновалась здесь несколько раз, так что, мне кажется, хорошо подготовилась к тому, что нас ждёт, — рассказала спортсменка из Красноярского края Мария Силкина. — В моей карьере это пока всего второй международный турнир. Соперницы очень сильные, а я как раз очень хотела попробовать свои силы среди конкурентов высокого уровня из других стран. Игры действительно организованы классно, я всем довольна».
«Благодаря современному скалодрому Калининград в последние годы прочно занял своё место на спортивной карте, — подтвердил главный судья соревнований, судья международной категории Евгений Левин. — Для Игр организаторы подготовили сложную интересную трассу, которую далеко не все могут пройти до конца. Я вижу, что команды заметно волнуются — сказывается атмосфера крупных международных соревнований, при этом есть и ощущение праздника. Для спортсменов очень важно не чувствовать себя оторванными от всего мира».
Добавим, что в сборную скалолазов входит наша землячка Александра Нетепенко, так что у калининградских болельщиков ещё как минимум один повод приехать на «АВТОТОР-Арену». Соревнования покорителей высоты продлятся до 30 мая. Кроме лазания на трудность, участников ждёт боулдеринг — преодоление короткого маршрута без использования верёвок, страховок и обвязок. Этот вид всегда смотрится очень зрелищно и динамично. Не пропустите!
ФОК «АВТОТОР-Арена» был построен и оснащён всем необходимым оборудованием за счёт собственных средств крупнейшего предприятия Калининградской области — автомобилестроительной компании «АВТОТОР». Стоимость проекта превысила 2,7 млрд рублей.
«АВТОТОР-Арена» стала одним из крупнейших спортивных проектов 2020 года в России и образцом успешного взаимодействия государства и бизнеса. Площадь сооружения превышает 42 тыс. кв. метров. Арена предоставляет возможности для занятий более чем 40 видами спорта. Здесь находится уникальный бассейн олимпийского класса, полноразмерный крытый футбольный манеж, сертифицированный по стандартам ФИФА, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта и другие залы.