Вместо колокольчика — рында: как в Калининграде прошёл последний звонок у нахимовцев (фоторепортаж)

В калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища прозвенел последний звонок для выпускников. За торжественной церемонией понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» во вторник, 26 мая.
С напутственными словами к нахимовцам обратились руководители училища. Выпускникам пожелали достойно пройти вступительные испытания и сохранить морское братство.
Церемония в этом учебном заведении отличается от традиционного школьного праздника. Тут вместо колокольчика — морская рында, а в знак преемственности выпускники 2026 года передают знамя училища следующим за ними воспитанникам.
Самый эмоциональный момент линейки — нахимовский вальс. Выпускники в парадной форме станцевали с приглашёнными девушками в длинных белых платьях под звуки военного оркестра.
26 июня последний звонок прозвучал для 3 090 одиннадцатиклассников и 6 790 девятиклассников из 45 школ Калининграда. Губернатор Алексей Беспрозванных в этот день побывал на линейках в гимназии №1 и школе №10. Глава региона поздравил выпускников, педагогов и родителей, отметив, что обе школы в этом году, как и Калининградская область, отмечают 80-летие.