Вместо колокольчика — рында: как в Калининграде прошёл последний звонок у нахимовцев (фоторепортаж)

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В калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища прозвенел последний звонок для выпускников. За торжественной церемонией понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» во вторник, 26 мая.

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Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

С напутственными словами к нахимовцам обратились руководители училища. Выпускникам пожелали достойно пройти вступительные испытания и сохранить морское братство.

Церемония в этом учебном заведении отличается от традиционного школьного праздника. Тут вместо колокольчика — морская рында, а в знак преемственности выпускники 2026 года передают знамя училища следующим за ними воспитанникам.

Самый эмоциональный момент линейки — нахимовский вальс. Выпускники в парадной форме станцевали с приглашёнными девушками в длинных белых платьях под звуки военного оркестра.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»