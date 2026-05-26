Как дела у рынка недвижимости в Калининграде: оценки экспертов и свежие данные

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Вопрос о том, выгодно ли сейчас вкладываться в жильё в Калининграде, в профессиональной среде звучит регулярно. Окончательного ответа, конечно, никто не даст, но рынок действительно показывает неоднородную динамику: цены на одни объекты растут, другие стоят на месте. В этом материале мы собрали несколько ключевых цифр и комментариев участников рынка.

Прежде всего, важно разделить сегменты. Качественные, концептуальные проекты демонстрируют стабильный рост, в то время как типовой массовый сегмент находится в стагнации. Свежие данные «ДОМ.РФ» это подтверждают: за последний отчётный период в Калининградской области продано 8500 квартир. Количество сделок выросло на 30,7%, а средняя цена «квадрата» поднялась на 9,6%.

Тенденция заметна и на общероссийском уровне. Согласно данным издания «Коммерсантъ», объём предложения в высокобюджетном сегменте в российских городах-миллионниках за год вырос на 12,6%. Это единственный сегмент, показавший прирост, в то время как экспозиция массового жилья резко сократилась. Покупатели всё чаще ориентируются на качество и сервис, а не просто на низкую цену.

«Вложения в правильные объекты дают двойной эффект: капитализацию самого актива плюс стабильный арендный доход, — комментирует ситуацию Максим Штерлинг, директор по развитию ГК «Русская Европа». — В отличие от того же банковского вклада, недвижимость защищает от инфляции, даёт две составляющие прибыли и остаётся в вашей собственности».

Высокую ликвидность некоторых объектов подтверждают и местные эксперты.

«Калининград наряду с Краснодарским краем, Москвой и Санкт-Петербургом входит в число регионов, где продажи сокращаются не так сильно, как в среднем по стране, — отмечает Константин Борсиев, руководитель агентства недвижимости «Самолёт Плюс», член Национального совета Российской гильдии риэлторов. — Наша область стала полноценным курортным регионом. Люди сюда приезжают, знакомятся и в итоге покупают жильё — для себя или как инвестицию».

Борсиев добавляет, что даже на фоне высокой ключевой ставки рынок не показывает обвального падения цен: застройщики и продавцы вторички предпочитают держать стоимость квадрата, а не демпинговать.

Одним из драйверов спроса остаётся туристический поток. По итогам 2025 года Калининградскую область посетили около 2,5 миллиона гостей. Это создаёт круглогодичный спрос на посуточную аренду. В Министерстве по культуре и туризму региона фиксируют, что в 2025 году спрос на аренду частного жилья вырос примерно на 10%. Схожие цифры приводят и аналитики «Суточно.ру»: по их данным, на летний сезон 2025 года средняя стоимость краткосрочной аренды в регионе составляла около 6,5 тысячи рублей за сутки.

Конечно, рынок недвижимости — это сложный инструмент, и решения о вложениях зависят от множества факторов. Но приведённые данные показывают: при грамотном подходе калининградские квадратные метры могут приносить доход.