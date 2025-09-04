За шум и крики ночью - штраф до 5 тыс. рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Областная Дума приняла новый административный кодекс, который предусматривает увеличение штрафов почти в десять раз. К примеру, если раньше сбытчикам самогона грозил штраф, самое большее, в 2,5 тыс. руб., теперь они заплатят в два раза больше. Плохо будете себя вести на пляже, заплывать за буйки, купаться в пьяном виде - выложите до 2 тыс. руб, а не 500, как раньше. А торговля с рук в запрещённых местах чревата штрафом до 5 тыс. руб. Новый кодекс начнет действовать после того, как его подпишет губернатор Георгий Боос, а текст опубликуют в официальных СМИ.

Дела об административных правонарушениях раньше рассматривали административные комиссии в муниципалитетах, а в Калининграде - в каждом районе. Теперь штрафами займётся областная Административно-техническая инспекция при министерстве ЖКХ и строительства. Также решать, как штрафовать, могут мировые судьи и комиссия по делам несовершеннолетних.

А вот составлять протоколы будут милиция общественной безопасности и профильные министерства. Новые штрафы касаются только нарушений законов нашего региона.

Таблицу административных правонарушений смотрите на сайте газеты Страна Калининград.