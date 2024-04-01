17:20

Впервые на волейболе: в Саратове хулиган выкрикивал нецензурные кричалки игрокам «Локомотива» после разгрома местного «Протона»

  1. Калининград
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Впервые на волейболе: в Саратове хулиган выкрикивал нецензурные кричалки игрокам «Локомотива» после разгрома местного «Протона» - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

После окончания матча «Локомотив» — «Протон» в Саратове один из болельщиков начал грубо оскорблять ушедших с площадки игроков калининградской команды. Инцидент всплыл после публикации видео в социальных сетях. 

Фанат выкрикивал нецензурные кричалки в адрес «Локо» из-за решения федерации волейбола России отстранить тренера хозяев Юрия Маричева. 

Действия мужчины пресек инспектор судейского корпуса, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба «Протон». Саратовская команда извинилась за поведение болельщика. Представители «Протона» считают, что теперь из-за этого страдает репутация всего клуба.

«Огромное разочарование, что данный инцидент перечеркнул волейбольный праздник», — сказано в сообщении команды.

О санкциях в отношении хулигана ничего неизвестно. 

В калининградской команде сообщили, что сталкиваются с подобным впервые за почти шестилетний срок существования «Локо». Волейбольные болельщики, в отличие от фанатов некоторых других видов спорта, ведут себя прилично и уважают соперника. 

В Саратове «Локомотив» сумел сравнять счёт в серии после неудачи в Калининграде. Судьба противостояния теперь решится во дворце спорта «Янтарный» уже 2 апреля. Билеты на игру можно купить без комиссии на сайте «Афиша.Клопс». 

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