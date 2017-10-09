"Любой человек способен на убийство": Евгений Кунгуров рассказал о премьере оперы "Алеко" в Калининграде

Калининградский музыкальный театр представил премьеру постановки оперы Рахманинова "Алеко", в которой партию главного героя исполнил столичный баритон Евгений Кунгуров. Певец известен широкой публике не только как оперный и эстрадный исполнитель, но и как участник телешоу "Голос", "Один в один" и "Большая опера". Клопс.Ru встретился с знаменитостью после генеральной репетиции и расспросил о том, что роднит его с цыганским народом, какой характер у Градского и были ли в его жизни безответные чувства.

— Ваша борода — это специально для роли Алеко или просто дань моде?

— Я уже года два, хожу с щетиной. Сейчас она просто немного погуще. Конечно, для телеканала программы "Романтика романса" на телеканале "Культура" мне приходится бриться. Но в жизни я хожу в том образе, в котором я сегодня предстану перед зрителем. Я на самом деле очень страстный, эмоциональный и рад, что у меня есть возможность все мои эмоции, все мои страсти выпрыскивать на сцене, а не в жизни: ни с кем не терять отношения, ни с кем не ругаться. Можно же страстно любить, чтобы сначала разбивать тарелки, а потом мириться. Я здесь все оставляю и прихожу домой ласковый, пушистый домашний котик.

— Но ведь Алеко по рождению не цыган, а вы сейчас выглядите очень похоже на представителя этого кочевого народа.

— Алеко сделал все, чтобы сблизиться с цыганами. Он взял в жены Земфиру из-за которой, собственно, и пришел в табор. Они жили вместе, у них уже родился ребенок, но он чувствовал все время, что он не совсем свой. Поэтому он сделал всё, для того, чтобы табор его принял: отрастил бороду, начал одеваться как цыган, вёл кочевую жизнь… В общем сделал всё, но не вышло – его так до конца и не приняли.

— Вот этот вопль страдальческий в конце арии, где Алеко сокрушается о том, что Земфира к нему охладела, — это ваша находка или режиссера?

— Это крик — моя актерская находка.

— А в вашей жизни были любовные разочарования?

— Конечно, бывала в моей жизни безответная любовь. В самой любви невозможно разочароваться, потому что это великое чувство. Были отношения более удачные и менее. Не обошлось и без страстей-мордастей. Были расставания: и меня предавали, и я уходил.

— Какая строчка из арии Алеко вам нравится больше всего?

— " И как безумный целовал ее чарующие очи".

— Что было самым сложным для вас в этой постановке?

— Определенная сложность в том, что в начале спектакля долго ты сидишь на сцене молча. А потом уже сразу приходится брать быка за рога. Но и в этом, собственно, тоже можно проверить своё актёрское мастерство. Такая роль учит тебя терпению, потому что могут быть и другие роли, где ты на сцене молчишь сорок минут, а потом уже час безостановочно поёшь. Я отношусь к этому, как к уроку. Вчера получилось сходу. Сегодня не очень, а завтра опять получится. Вот для этого и нужен генеральный прогон, чтобы включилось нутро и вся психофизика тела заработала.

— А как вам акустика в зале музыкального театра?

— Акустика в зале мне очень нравится. Она не простая, хотя, казалось бы, зал маленький. Но эта акустика учит хорошо — здесь можно распеться.

— Вы сами ревнивы? Способны на убийство в порыве страсти или других эмоций?

— Наверное, мог бы. Я в этой ситуации не был, но всё, что происходит на сцене с Алеко — это мне очень близко. Я и по характеру практически Алеко. По эмоциям, всё, что я делаю на сцене в "Алеко", — это я. Я ревнивый, да. Вообще мне кажется, что любой человек способен на убийство, если это будет касаться близких: родного ребенка либо любимой жены. Ситуации разные. Я не говорю сейчас конкретно о состоянии аффекта или ревности.

— А вам ближе кочевая или оседлая жизнь?

— Кочевая. Я, наверное, в душе цыган и человек мира.

— Вы уже выступали этой роли в 2007 году. Ваш Алеко десятилетней давности сильно отличается от теперешнего?

— Очень сильно отличается. Теперешний Алеко более эмоциональный и сильный. Он крепче по вокалу, крепче по актёрскому мастерству и по внутренней цельности.

— Удалось Рахманинову музыкой всю трагичность и страстность этой истории передать?

— У Рахманинова очень темпераментная музыка. Есть, конечно, какие-то куски, где ещё слышно, что он очень молодой. Я, например, считаю, что цыганские танцы можно было более страстно написать. Но всё, что касается Алеко, он очень точно передал. И ведь ему тогда было всего 19 лет. Он гений!

— А у вас не было желания как-то отступить от поэмы Пушкина и что-нибудь поменять в характере героя?

— Для меня многое загадка. Поэтому в роль я вложил то, что посчитал нужным. Наверное, если смотреть с точки зрения времени, в котором жил Пушкин, и ориентироваться на текст, то Алеко должен был быть более "лёгким человеком", но текст-то очень непростой. Думаю, что, придя в табор, Алеко если и был раньше более спокойным, то приобрёл эти страсти.

— А какую роль вы мечтаете сыграть и спеть? Может, считаете, что не доросли ещё до самой главной роли в своей жизни?

— Я уже практически для всех ролей дорос. Просто надо еще немножко времени. Конечно же, Риголетто — это вообще мечта любого баритона. Скарпиа из "Тоска", безусловно. Граф ди Луна (опера "Трубадур" — прим. Ред.) попеть много, чтобы дыхание заработало. Грязнов из "Царской невесты".

— Вы известны большей части населения страны как участник шоу "Голос" на Первом канале. Но ведь вы до этого уже выступали в опере и принимали участие в других телепроектах. "Голос" как сказался на вашем творчестве и жизни в целом?

— Была жизнь до "Голоса" и была жизнь после. Я безумно благодарен проекту, Первому каналу и лично Константину Львовичу Эрнсту, и всем остальным, потому что они в меня поверили, дали мне шанс, и думаю, что я его реализовал. Хорошая классическая эстрада, которая сейчас возрождается, открыла мне двери. Всё это полностью поменяло мне жизнь. Возможности стали намного шире.

— Говорят, что у Александра Градского, который был вашим наставником в проекте, очень скверный характер. Это так?

— Он очень разноплановый человек и очень добрый. Но не со всеми, а только с теми, кого он любит. Вообще, он очень мягкий. Как правило, люди с таким мягким характером от рождения в жизни становятся очень брутальными. Он же очень добрый, очень позитивный. Может быть, иногда такая бравада присутствует — он сам себя, наверное, таким образом стимулирует быть более крепким.

— А если бы вам сделали очень заманчивое предложение: выступать на престижной сцене, получать большие гонорары, но только в качестве драматического актёра, а не певца?

— Нет, конечно. Я скорее оставлю всё, что угодно, кроме сцены в театре и пения. Конечно, я не имею в виду семью и близких, а говорю только о профессии. Вокал и оперный театр занимают всю мою жизнь, все мои желания и мечты. Только с этим связаны все мои творческие планы.

— Ваш баритон — это природный дар или результат работы?

— Я работаю над этим. Я иду к тому тону, который считаю идеальным для баритона. У меня есть ориентиры: Пьеро Каппуччилли, Альдо Протти, Эторе Бастианини и Лео Нуччи. Каппуччилли — это вообще мой кумир. В какой-то момент я почувствовал, что у меня получается издавать звуки, похожие на него. Тогда я уже заболел этим. Фанатично занимаюсь по 6-12 часов в день, чтобы приблизить свой тон, к его тону.

— Помимо упражнений нет ли еще какого-то средства, чтобы сделать голос более низким?

— Только упражнения и характер. Многие вокальные вещи технически нельзя наработать без эмоций. Ну как ты споёшь арию Риголетто без этих эмоций? Каждый раз, когда поёшь, ставишь определенные резонаторы, разогреваешься. Помимо этого ты должен всегда на репетициях представлять, что ты уже сейчас выходишь на сцену Ла Скала, чтобы была выдача запредельной. Это как увлечение веса снаряда в спортзале: ты поднимаешь, и поднимаешь, пока мышцы не заболят. Потом происходит скачок в вокале, в технике. Когда почувствуешь, что ты его доработал, то надо увеличивать нагрузку. Чтобы потом петь "на раз", сначала надо переработать на тысячу процентов.

— Есть знаменитая байка, о том, что певцы перед концертом пьют сырые яйца. Ваш рацион накануне выступления что включает?

— Часа за полтора плотно ем и кофейку обязательно выпиваю, чтобы себя немножко смелее чувствовать. А потом пью много-много воды негазированной. В течение спектакля могу выпить еще горячего чая, чтобы разогреться.

— Есть ли разница в выступлении перед полным залом в Кремлевском дворце и несколькими сотнями человек в небольшом театре?

— Если ты профессиональный артист, то ты должен выкладываться по полной, и неважно где. В маленьком ли городе под Ханты-Мансийском в ягеле практически поёшь перед кочевыми народами Ямало-Ненецкого округа или ты поёшь в Лондоне в Ковен-Гардене. Какая разница?

— Как вам работается с местной труппой?

— Ребята все профессиональные. Я чему-то у них учусь, они чему-то у меня. Так и должно быть.

— Вы сразу согласились на предложение участвовать в этой постановке?

— Даже не раздумывал.

— Сейчас в театре пройдут два показа оперы с вашим участием и вы уедите. Вы к нам еще вернётесь?

— Я потом приеду, потому что буду петь еще Жермона (опера "Травиата" — Прим. ред.) и Грязнова в "Царской невесте". Я намерен задружиться с вашим театром и сделать все большие роли здесь.

— Может, тогда уже и переедете в Калининград, чтобы удобнее дружить было?

— Всё возможно. А что? Рядом Европа. Роли готовишь, занимаешься… А потом можно поехать Милан и Париж покорять. Почему бы и нет? Поднимем театр калининградский заодно.

7 и 8 октября на сцене Калининградского областного музыкального театра состоялись премьерные показы оперы Сергея Рахманинова "Алеко". Партию главного героя исполняет Евгений Кунгуров (Москва), партию Земфиры — Елена Артамонова и Галина Кузнецова (Калининград), партию Молодого цыгана — Андрей Паламарчук, солист "Геликон — опера" (Москва), дирижер — Аркадий Фельдман.

Во втором отделении постановки зрителям предложено послушать кантату для хора и оркестра Сергея Танеева "Иоанн Дамаскин" в исполнении молодёжного камерного хора "Кириллица". Оркестра театра. Дирижёр — Константин Белоногов.