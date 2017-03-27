Пассажиры знают, чем рискуют, выбирая водителя-нелегала. Машина может быть неисправной, а шофёр — усталым или нетрезвым. В случае ДТП с таким водителем на страховые выплаты и претензии рассчитывать не приходится. Однако всё решает цена поездки — у нелегалов она на порядок ниже. Журналист «АиФ-Калининград» побеседовал с водителем старейшего таксопарка города Валерием Тимофеевым о том, как легальные таксисты делят рынок с "халтурщиками".

— Кто сейчас идёт в таксисты?

— Кого только нет: бывшие моряки, милиционеры, военные пенсионеры, даже уголовники. Многие после основной работы халтурят. Неудивительно, что случаев, когда водители засыпают за рулём, масса.

Интернет-сервисы, предлагающие услуги нелегального извоза, плодятся, как мухи. Недавно появился ещё один. Проблема — федерального масштаба. Если бы государство хотело, давно её решило бы. В Калининградской области нелегалы заполнили, по ощущениям, около 60% рынка и давят низкими ценами. У нас километр стоит 24 рубля, у них — 10-12 рублей. Мы оплачиваем налоги, медосмотры и техосмотры, чтобы выполнить все требования проверяющих. А нелегалы никому ничего не должны. Только процент диспетчерской.

— Последние годы денег у людей всё меньше, а таксистов всё больше. Как же вы делите стоянки и пассажиров?

— То, что сейчас кризис, особенно заметно по корпоративам. Смотришь, вроде организация не нищая, а человек выходит с початой бутылкой коньяка, забирает домой. Вот и на такси экономят: предпочитают нелегалов.

Не секрет, что во всех городах стоянки поделены. Действуют и официальные договоры, и негласные. На чужую стоянку сунешься — останешься как минимум без колёс. Но халтурщики без "колпаков" и "шашечек" стоят везде. У нас, например, договор с аэропортом, официальное место на парковке. А конкуренты ловят пассажиров за рукав прямо в багажном отделении. Соглашаются не все. Умный человек хочет быть уверен, что спокойно доедет.

— Или в том, что забытую в машине вещь вернут. Какие ценные находки у вас были?

— Чаще всего оставляют мобильники. Однажды москвичи дорогой фотоаппарат забыли. Нашли меня через несколько дней, на обратном пути, когда возвращались из Польши. Но самая ценная находка была у одного нашего водителя ещё при СССР: моряк, возвращавшийся из рейса, оставил портфель с деньгами на всю команду.