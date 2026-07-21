От кораблей викингов до ГАИ: как старинная вилла в Светлогорске сначала обрела, а потом утратила головы драконов

Одна из живописных вилл в Светлогорске раньше была знаменита уникальными драконьими мордами на фасадах. До наших дней они не сохранились. Сведения об утраченных украшениях были собраны в рамках историко-культурной экспертизы, акт которой опубликовал на сайте региональной Службы охраны объектов культурного наследия.

Вилла Кунке находится на Калининградском проспекте, 31. Когда и кем особняк был построен, неизвестно: вероятно, это произошло около 1902 года. Именно тогда здание получило свой оригинальный облик.

В акте сказано, что архитектурный стиль объекта — привычный для Калининградской области югендстиль. Но не обычный, а с чертами «стиля драконов».

Резные головы сказочных существ украшали ветровые доски под фронтоном, а также ограждения на крыше. Драконы так нравились отдыхающим, что уже в 1904 году в одном из туристических проспектов виллу назвали «нарядной».

До наших дней головы не дожили, причём произошло это по разным причинам. Украшенные ограждения на крыше снесли до 1945 года. Кто и зачем — в документах не уточняется. Возможно, это было связано с эстетическими предпочтениями владельца.

А хозяев у «драконьей» виллы было немало:

1904 год — здание фигурирует в рекламном проспекте как «Вилла Кунке» — в честь владельца Франца Кунке. 1909–1925 — виллу продают «Ассоциации немецких торговых работников» и она становится пансионатом. 1925–1941 — владельцем пансионата становится человек по фамилии Фурман. 1941–1945 — виллу выкупает некто Шталь, она снова становится частным домом. После 1945 года в здании находился Светлогорский отдел милиции, затем ГАИ, в теперь — вневедомственная охрана.

Согласно документам, драконы на ветровых досках дожили до XXI века. Они были утрачены к середине 2010-х вместе со шпилем на главном фасаде и керамической красной черепицей. Кроме того, «утрата и искажение части балконов значительно изменили, упростили внешний вид объекта».

В декабре прошлого года виллу рекомендовали включить в реестр объектов культурного наследия. Предмет охраны уже утверждён — в него вошли объёмно-пространственное решение, конфигурация крыши, материал и техника кладки стен, местоположение лестниц, исторические оконные и дверные проёмы. Драконьи головы — поскольку были утрачены безвозвратно — останутся только в памяти историков.

«Стиль драконов» был распространён в западноевропейской архитектуре эпохи модерна. Его основателем считается норвежский архитектор Хольм Хансен Мунте. В Калининградской области к этому стилю относится охотничий замок кайзера Вильгельма II в Роминтенской пуще. Есть примеры и в других регионах России — например, в Омске и Томске. Узнать «стиль драконов» легко по стилизованным головам на коньках крыш, которые берут начало от украшений на кораблях викингов.