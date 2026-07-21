Власти пообещали помочь с возмещением затрат кинематографистам, которые работают в Калининградской области

Калининградская область возмещает часть затрат кинематографистам, которые работают на территории региона. Однако в 2026 году выплаты перенесли из-за трудностей с внедрением новых правил. «Клопс» разобрался в ситуации.

Региональные власти компенсируют до 20% затрат на съёмки фильмов и сериалов, если те проходят на территории Калининградской области. В прошлом году на выплаты претендовали четыре сериала: «Волкодав», «Дорогой Вилли», «Тоннель» и «Любопытная Варвара».

«Проекты получили поддержку от региона на всех этапах производства — от транспортировки оборудования до приглашения практикантов на съёмки», — рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».

Однако в конце 2025 года выплаты решили перенести на вторую половину 2026-го. Причина формальная: кинокомпании не выполнили новые требования приказа о рибейтах. «Мы понимаем, что новая система электронного бюджета вызвала много вопросов, поэтому наши специалисты разъясняют сейчас все нюансы», — отметил губернатор.

Камнем преткновения стало внедрение ГИИС «Электронный бюджет». Как «Клопс» объяснили в «Фестивальной дирекции», некоторые кинокомпании просто не успели подготовить документы, так как часть проектов были завершены ровно перед началом конкурса.

«У кинокомпании «2.39 Фильм», которая снимала сериал «Волкодав» был человеческий фактор: их специалист предоставил в ГИИС «Электронный бюджет» не все документы и в последние дни приёма. Поэтому перепродать заявку они уже не успевали, хотя у кинокомпании было всё готово», — рассказала начальница отдела кинематографии «Фестивальной дирекции» Дарья Гарбуз и добавила, что авторы проекта попытают счастья уже в этом году.

Регион, впрочем, не отказывается от практики поддержки кино. Как рассказал губернатор в том же интервью, в нынешнем году в области прошли съёмки семи проектов, претендующих на рибейт. Сумма затрат на территории региона составила 196 млн рублей.

«В этом году конкурс ещё не объявляли, после подачи документов будет уже понятно. В любом случае для кинокомпаний будут проводиться обучающие семинары, чтобы в дальнейшем они не совершали ошибки при подаче», — подчеркнула Гарбуз.

С 2017 года в Калининградской области действует система рибейтов: кинематографисты, которые работают над своими проектами на территории региона, могут компенсировать от 20% до 40% затрат из местного бюджета. Получит фильм или сериал деньги, решает специальная организация. За семь лет власти региона поддержали 51 проект на общую сумму более 297 млн рублей. При этом совокупные инвестиции кинокомпаний в экономику Калининградской области превысили миллиард рублей.