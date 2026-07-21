Олег Газманов ищет в Калининградской области вокалистов для участия во всероссийском конкурсе

Калининградская область ищет вокалистов для федерального проекта «Родники: Новые территории». Прослушивания состоятся 5 августа. Подробности о конкурсе «Клопс» рассказали организаторы.

«Проект направлен на поддержку авторов и исполнителей, развитие современной российской песни, укрепление культурного единства страны и продвижение духовно-нравственных ценностей», — говорится в описании.

Конкурс организован движением «Газманов-Родники» под руководством народного артиста России Олега Газманова. Вокалист, который больше всего понравится жюри, представит регион в финале проекта на сцене «Янтарь-холла». Гала-концерт пройдёт 9 декабря.

На конкурс приглашают вокалистов от 18 лет — солистов и дуэты, с инструментом или без. Можно выступать соло, в составе коллектива или с живым аккомпанементом. Допускается использование фонограммы, но приоритет отдадут живому звуку.

В жюри — генеральный продюсер движения «Газманов-Родники» Елена Ульянова и солистка Калининградской областной филармонии, педагог по вокалу Виктория Бобкова.

Для предварительной регистрации необходимо отправить:

аудио- или видеозапись выступления;

текст песни;

краткую информацию об авторе и исполнителе.

Участие в отборе — возможность заявить о себе на федеральном уровне, пройти живое прослушивание перед профессионалами и выйти на одну сцену с известными артистами.

Прослушивания пройдут 5 августа с 14:00 до 18:00 в Доме молодёжи (зал «Бочка») по адресу: Октябрьская, 76. Заявки отправлять по адресу: mariakorenda@yandex.ru.