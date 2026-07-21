«Никогда не врите своему зрителю»: Вадим Галыгин и Станислав Ярушин — про КВН, лучшие шутки и работу на телевидении

КВН существует больше полувека, но до сих пор остаётся главной кузницей юмористических кадров. «Клопс» поговорил с двумя звёздами, которых подарила российской сцене эта игра. На вопросы отвечают чемпионы Высшей лиги — звезда шоу «Универ» Станислав Ярушин и экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин. Формат КВН существует на российском телевидении уже более 60 лет. Оба собеседника «Клопс» попали в Высшую лигу в начале нулевых и застали шоу в разные периоды его истории. — Как изменилось шоу за эти годы и какой период вам больше нравится? Станислав Ярушин: Безусловно, мне нравится мой КВН. Тогда можно было шутить на разные темы. Сегодня мы, конечно, немножко ограничены, есть какая-то определённая цензура. Тогда было проще в этом плане. А ещё, конечно, у КВНа не было конкурентов. Были юмористы — ребята из «Аншлага», но не было какого-то нового веяния кавээновского, как Comedy Club или StandUp. Мы запоминались как самые крутые юмористы в России и в мире. Поэтому я люблю своё поколение. Я думаю, что каждый КВНщик любит именно своё — потому что мы начинали играть в юности. А это как раз то время, когда есть огромное количество внутренней смелости, наивности... И с годами понимаешь, что это было правильно. Вадим Галыгин: Отличие прежде всего в технической оснащённости. Сейчас у команд невероятные возможности: мощные экраны, качественный звук, сложные декорации. Раньше мы довольствовались тем, что можно было найти за кулисами, выходили с проводными микрофонами и играли на живом энтузиазме. Сегодня же можно в прямом смысле смоделировать любую реальность на сцене. И это здорово. А что касается вкусов — каждый период по-своему дорог. Нулевые были временем становления новой школы, но и нынешний КВН меня очень радует своей смелостью и визуальной красотой.

Скриншот видеозаписи на YouTube

— Какие команды КВН — не обязательно современные — вам больше всего нравятся? Вадим Галыгин: КВН уникален тем, что он всегда является отражением своего времени. Как говорил Александр Васильевич Масляков: «Как живём — так и шутим». Поэтому игра никогда не стоит на месте: то, что было смешно 10, 20 или 30 лет назад, сегодня выглядит иначе. Если сравнивать КВН нулевых или девяностых, когда я играл сам, с нынешним — главное отличие в технических возможностях. <...> Современное телевидение требует картинки: вы можете полностью погрузить зрителя в кабинет, в лес или в горы. Это даёт совершенно новые горизонты для шутки. Станислав Ярушин: Я бы хотел вживую посмотреть на игры своей команды: «Лица уральской национальности» и на выступление команды «Уездный город». Потому что очень хотелось бы увидеть себя со стороны, не по телевизору, а вживую. Вот за этими бы командами я наблюдал — за легендарными.

Скриншот видеозаписи на YouTube

— КВН помог многим артистам сделать карьеру на телевидении. Работает ли это сейчас? Вадим Галыгин: Безусловно, работает. КВН был и остаётся одним из самых эффективных социальных лифтов для творческой молодёжи. Он десятилетиями открывает двери на телевидение, в кино, на радио — везде, где каждый может найти своё место. Это не просто про юмор. Это про умение работать в команде, про генерацию идей и создание продукта с нуля. Сейчас этот процесс только набирает обороты. Если сравнивать с тем, что было много лет назад, сегодня у ребят гораздо больше площадок для реализации. Но трамплином по-прежнему служит именно КВН. Станислав Ярушин: Это работает. Только от самого человека зависит, куда он хочет двигаться и чем заниматься. Я всегда говорил: КВНщикам нужно давать диплом о высшем образовании. Они многих раздражают: талантливые ребята на телевидении в огромных количествах — авторы, продюсеры, актёры. Они конкурируют с теми, кто работает по профилю своему. Всё зависит от самого человека, если он захочет в дальнейшем быть на телевидении и если он понимает, что он делает — безусловно, шанс великий. А КВН — это хороший опыт для дальнейшей профессиональной деятельности. — Чья работа сложнее: автора, артиста или члена жюри? Вадим Галыгин: Мне кажется, сложнее всего быть членом жюри. Быть автором — здорово, я обожаю придумывать. Быть артистом — тоже классно, ведь ты общаешься со зрителем, получаешь отдачу энергии, ты счастлив, когда твоя шутка находит отклик. А вот судить — очень непросто. Всегда хочется оставаться объективным, но при этом ужасно не хочется кого-то расстраивать. Однако победителя выбирать нужно, и это серьёзная психологическая нагрузка. Как по мне, «жюрить» тяжелее всего. Станислав Ярушин: Не скажу, что работа члена жюри сложная. Думаю, что она больше зависит от настроения в моменте. Это, наверное, наслаждение: можно не думать, как рассмешить зал, и просто наслаждаться тем материалом, который придумали ребята. А вот авторам и артистам в равной степени сложно. Потому что я знаю, что такое КВН! Ночами ты не спишь, переписываешь, учишься очень быстро соображать, репетируешь, ставишь на ноги в короткие сроки — для меня это очень сложный процесс.

Фото: архив «Клопс»

— Если бы вы могли дать один совет молодым юмористам, что бы вы им сказали? Вадим Галыгин: Мой главный совет — никогда не врите своему зрителю. Он всегда чувствует фальшь. Делайте только то, что сами считаете по-настоящему смешным и классным. Если вы будете честны, у вас обязательно появится своя аудитория. Но самое главное — полюбите этого зрителя и не бросайте его, заботьтесь о нём. Ведь именно люди делают человека популярным. Отвечайте за свои поступки, мысли и шутки — и тогда всё обязательно получится. Станислав Ярушин: Чтобы не боялись пробовать, не боялись экспериментировать. С опытом понимаю, что надо уметь возвращаться в наивность: когда мы наивные, как КВНщики, мы делаем какие-то смелые вещи, мы делаем что-то из ряда вон выходящее. Благодаря своей наивности набираемся опыта, потом становимся мудрыми. А мудрость притупляет наивность. Поэтому хочется в наивность дальше возвращаться. Я бы хотел всем юмористам пожелать веры в себя и быть наивными, потому что мудрость порой мешает. Мешает осуществлять что-то ненормальное, которое превращалось бы в какие-то классные истории. Будьте смелыми!