Отдыхать и выращивать помидоры: Дима Билан рассказал, как исполнил свою мечту

Дима Билан закрыл кредит за дом мечты. Недвижимость певца находится в Подмосковье. Об этом сообщает «Лента.ру».

О том покупке нового дома Билан рассказал ещё в конце. Тогда же он поделился, что планирует выращивать на участке помидоры и как можно реже выбираться в Москву. Несколько месяцев назад певец переехал в новый дом.

«Пока продавал дома, взял кредит достаточно большой. (...) Немаленький [платеж] каждый месяц. Всё-таки всё закрыл. И вы знаете — уверен, знаете наверняка абсолютно, — такая плита с меня свалилась тяжелейшая!» — поделился артист.

Он добавил, что чувствует себя счастливым: долгие поиски «места своей мечты, силы, атмосферы и легкости» наконец завершились.

Дима Билан 2 октября представит в Калининграде шоу «Я просто люблю тебя»6+. Концерт пройдёт в ДС «Янтарный». Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».