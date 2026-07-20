«Кто сказал, что Средневековье — это просто?»: как прошёл ежегодный фестиваль «Замок Лабиау» в Полесске (фото)

События в замках Калининградской области давно стали привычным форматом. Но, как крепости не похожи одна на другую, так и праздники всегда имеют собственную уникальную атмосферу. «Клопс» побывал на фестивале «Замок Лабиау» в Полесске, который состоялся в минувшую субботу.

Как туристы представляют себе фестиваль в замке? Это масштабное мероприятие с профессиональными рыцарями, известными музыкантами и солидными бюджетами, которое собирает сотни гостей. Такие мероприятия в Калининградской области есть, и с каждым годом их становится всё больше.

Но существует и другой тип праздников — их делают волонтёры без спонсоров и без надежды на прибыль. В этом случае задача — напомнить: памятники, которые пока не восстановлены, тоже существуют, и они не менее важны, чем большие инвестиционные проекты.

«Цель всего этого мероприятия — показать народу, что Лабиау жив, потому что восприятие его извне зачастую весьма скептическое, — поделилась хранительница замка Анна Антропова. — Этот фестиваль — символ того, что замок приходит в себя после долгого запустения. Что уже есть какие-то движения по улучшению его состояния».

К своему третьему фестивалю замок готовился серьёзно: за пару недель команда из десяти человек и одной собаки выполнила объём работ, на который не стыдно было бы потратить целое лето.

Что они сделали:

завершили противоаварийные работы на западной галерее, заменили полы в гримёрной, изготовили уличную мебель и инвентарь, пропололи и почистили открытую галерею западного флигеля, сняли с замка паутину недействующих кабелей, освободили одно из окон от огромных железных ставней, сшили и нарисовали декорации.

Программу тоже подготовили нешуточную — пригласили артистов, музыкантов, танцоров, исторических реконструкторов и всех, кто готов поддержать историческое пространство. В итоге развлечений хватило с двух часов дня до самого вечера.