«Кто сказал, что Средневековье — это просто?»: как прошёл ежегодный фестиваль «Замок Лабиау» в Полесске (фото)

События в замках Калининградской области давно стали привычным форматом. Но, как крепости не похожи одна на другую, так и праздники всегда имеют собственную уникальную атмосферу. «Клопс» побывал на фестивале «Замок Лабиау» в Полесске, который состоялся в минувшую субботу.
Как туристы представляют себе фестиваль в замке? Это масштабное мероприятие с профессиональными рыцарями, известными музыкантами и солидными бюджетами, которое собирает сотни гостей. Такие мероприятия в Калининградской области есть, и с каждым годом их становится всё больше.
Но существует и другой тип праздников — их делают волонтёры без спонсоров и без надежды на прибыль. В этом случае задача — напомнить: памятники, которые пока не восстановлены, тоже существуют, и они не менее важны, чем большие инвестиционные проекты.
«Цель всего этого мероприятия — показать народу, что Лабиау жив, потому что восприятие его извне зачастую весьма скептическое, — поделилась хранительница замка Анна Антропова. — Этот фестиваль — символ того, что замок приходит в себя после долгого запустения. Что уже есть какие-то движения по улучшению его состояния».
К своему третьему фестивалю замок готовился серьёзно: за пару недель команда из десяти человек и одной собаки выполнила объём работ, на который не стыдно было бы потратить целое лето.
Что они сделали:
- завершили противоаварийные работы на западной галерее,
- заменили полы в гримёрной,
- изготовили уличную мебель и инвентарь,
- пропололи и почистили открытую галерею западного флигеля,
- сняли с замка паутину недействующих кабелей,
- освободили одно из окон от огромных железных ставней,
- сшили и нарисовали декорации.
Программу тоже подготовили нешуточную — пригласили артистов, музыкантов, танцоров, исторических реконструкторов и всех, кто готов поддержать историческое пространство. В итоге развлечений хватило с двух часов дня до самого вечера.
Увы, погода внесла свои коррективы: в субботу Калининградскую область накрыли проливные дожди, и Полесск тоже не избежал разгула стихии. Открытие праздника сопровождалось залпом ливня, а время от времени вдалеке даже слышались раскаты грома.
Было бы преувеличением сказать, что праздник собрал много гостей — чтобы провести выходной в открытом внутреннем дворике, который постепенно заливает водой, нужно любить историю не на словах. Однако и неудачным его не назвать: многие гости готовы были кутаться в плащи и дождевики, чтобы только увидеть, какие ещё сюрпризы готовят организаторы.
Средневековый фудкорт, ремесленные мастер-классы, уличные шашки, рыцарская площадка и сцена — вымокло всё, но программа не остановилась. Пожалуй, именно упорство организаторов и гостей и подарило празднику уникальное настроение.
«Не жалеем, что приехали, — признался Сергей, один из посетителей фестиваля. — Как минимум, это повод съездить в Полесск — когда бы ещё собрались? Посмотреть на замок, на это всё. А что вымокли... Ну, в конце концов, кто сказал, что Средневековье — это просто?»
Не стоит, впрочем, думать, что всё происходило только на улице. Благодаря дождю гости смогли в деталях изучить замок изнутри. Организаторы провели несколько экскурсий по подвалу и музейным пространствам. Отдельную комнату выделили клубу настольных игр — там можно было не только обсохнуть, но и с пользой провести время.
Второй этаж целого флигеля заняла выставка друзей замка — группы исторической реконструкции «Гарнизон». Экспозиция была посвящена Великой Отечественной войне. Её открыли на один день специально для фестиваля.
«Мы всегда к нашим фестивалям подключаем военную историю, — подчеркнули в замке. — Потому что если бы не наша победа в 1945 году, во-первых, никакого бы замка не было. Во-вторых, не было бы никакой Калининградской области, и нас бы здесь тоже не было».
Музыкальную программу обеспечили «Миннезингеры» — группа, которая вживую исполняет средневековую музыку на лютневой гитаре, флейте и перкуссии. Танцевальные номера тоже состоялись, как и рыцарские поединки — бойцы, не испугавшиеся выйти на ристалище в непогоду, даже получили соответствующие грамоты.
Кроме того, можно было пострелять из лука, отчеканить монету по старинному образцу или купить сувениры.
«Хотелось для людей сделать праздник, — объяснили организаторы. — В Полесске их не так много. И праздников, и людей».
Так что праздник, несмотря на все трудности, получился. И запомнился именно таким — настоящим и искренним, существующим благодаря энтузиазму хранителей замка и его гостей.
Весной хранители замка Лабиау искали дом для парочки «рыцарских» котят.