Угощения, барабаны и лазерное шоу: в выходные на побережье Балтийского моря отметят сдвоенный праздник

В Донском отметят сдвоенный праздник: День посёлка и День ВМФ. Программа охватит два дня — субботу и воскресенье, 25 и 26 июля. «Клопс» рассказывает, какими активностями организаторы порадуют местных жителей и гостей.

Праздничная программа развернётся на центральной площади. Первый день, 25 июля, начинается с детского блока. В 11:00 стартует программа «Всё лучшее — детям!»0+. В ней примут участие аниматоры, ростовые куклы и фокусник. Ребят порадуют пеной вечеринкой, аквагримом, сладкой ватой, квасом и попкорном.

В 13:30 — праздничный концерт. В нём участвуют:

заслуженный коллектив народного творчества «Россичи», вокально-эстрадная шоу-группа «Слайд», ансамбль песни и пляски дважды Краснознамённого Балтийского флота.

С 14:00 до 18:00 слева от сцены будет работать фотозона «Маяк — хранитель традиций», а на соседней поляне — интерактивная площадка «Русские городки». С 15:00 там можно будет застать сказочных героев от «Корпорации мимов».

В 15:45 для зрителей выступят барабанщицы ОЦКМ и военный духовой оркестр Росгвардии. В 16:00 — торжественное открытие. В 17:00 гостей порадуют традиционными угощениями.

Вечерний гала-концерт12+ начнётся в 18:00. Выступят четыре группы:

«Братия» (18:00), «Шлягер» (18:40), «Шляпная борода» (19:40), «Атрим» (21:00).

Завершит первый день лазерное шоу на водном экране, которое можно будет посмотреть в 21:50.

В воскресенье, 26 июля, в Донском выступит фолк-шоу-группа «Вереск». Начало концерта в 13:00. В 15:00 особую программу представит Калининградский симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельдмана.