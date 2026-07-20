День янтаря, барды и научная прогулка: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не потратиться и хорошо провести время

Фото: архив «Клопс»

Что бы вы выбрали: прогуляться с настоящим учёным, закупиться на ярмарке или послушать легендарные бардовские хиты? К счастью, выбирать не нужно: все эти мероприятия можно посетить в Калининграде в ближайшую неделю. «Клопс» представляет традиционный обзор событий со свободным входом.

День янтаря у башни «Дона»0+ Когда: вторник, 21 июля Где: Музей янтаря (башня «Дона») В Музее янтаря состоится праздник, посвящённый главному балтийскому камню. На площадке перед музеем в 10:00 состоится торжественное открытие, а после начнёт работу интерактивная выставка художников-янтарщиков. Вход свободный. По билету музей можно будет посетить экскурсии, а также посмотреть концерт Студии барабанщиц и спортивной хореографии (16:30), показ мод и побывать на творческих мастер-классах для детей и взрослых.

Встреча «Нейропластичность. Тренируем мозг»18+ Когда: вторник, 21 июля, 13:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Всех желающих приглашают на беседу о гибкости ума и способности тренировать память, адаптироваться к новому и понимать разные точки зрения. Участники узнают, как появляются новые нейронные связи, и познакомятся на практике с нейрографикой — методом арт-терапии через рисование абстрактных линий и фигур. Необходимо взять с собой чёрную гелевую ручку (линер), цветные карандаши или фломастеры и альбомный лист А4. Вход свободный.

Лекция «Мифопоэтика средневековых бестиариев»16+ Когда: вторник, 21 июля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Лекция будет посвящена средневековым бестиариям — сборникам зоологических статей с иллюстрациями, где содержались описания реальных и вымышленных животных. Кандидат филологических наук, доцент БФУ им. И. Канта Александра Косинская расскажет о сказочных существах, а также о том, как авторы уподобляли животных религиозным образам. Вход свободный.

Концерт памяти Леонида Иващенко0+ Когда: среда, 22 июля, 18:00 Где: арт-клуб «Маэстро» (Герцена, 6а) В Калининграде пройдёт традиционный ежегодный концерт, посвящённый памяти гитариста Леонида Иващенко. Вход свободный. Джазовый соло-гитарист Леонид Иващенко каждый год выступал на всех городских праздниках не только в Калининграде, но и в области. Ежегодно он поздравлял местных жителей с Днём города и участвовал в «Джаз-фонтане». Музыкант скончался во время концерта 22 июля 2016 года.

Вечер бардовской песни12+ Когда: среда, 22 июля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) На концерте Денис Арютин и Юлия Ситникова исполнят песни классиков жанра авторской песни. В программе — знаменитые композиции Булата Окуджавы, Юлия Кима, Новеллы Матвеевой, Николая Суханова, Виктора Берковского и Александра Городницкого. Вход свободный.